Житель Алтая безвозвратно перевел "следователю-подполковнику" более 400 тысяч рублей

Мужчина взял кредит, чтобы перевести деньги на "безопасный" счет

12 февраля 2025, 14:35, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

60-летний житель села Порожнее лишился более 400 тысяч рублей, поверив аферисту, который представился следователем-подполковником. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Незнакомец позвонил и убедил потерпевшего, что на его имя хотят оформить кредит, и предложил "спасти" деньги – перевести их на так называемый безопасный счет.

"Аферист сказал потерпевшему, что якобы на его имя хотят оформить кредит злоумышленники, и пообещал в дальнейшем вернуть ему эти деньги. Для этого мужчина поехал в Рубцовск, оформил на себя кредит и перевел деньги", – рассказали в полиции.

Позже лжеследователь перестал выходить на связь. Осознав, что это была мошенническая схема, сельчанин обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере", ведется поиск злоумышленника.