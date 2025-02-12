Житель Алтая безвозвратно перевел "следователю-подполковнику" более 400 тысяч рублей
Мужчина взял кредит, чтобы перевести деньги на "безопасный" счет
12 февраля 2025, 14:35, ИА Амител
60-летний житель села Порожнее лишился более 400 тысяч рублей, поверив аферисту, который представился следователем-подполковником. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Незнакомец позвонил и убедил потерпевшего, что на его имя хотят оформить кредит, и предложил "спасти" деньги – перевести их на так называемый безопасный счет.
"Аферист сказал потерпевшему, что якобы на его имя хотят оформить кредит злоумышленники, и пообещал в дальнейшем вернуть ему эти деньги. Для этого мужчина поехал в Рубцовск, оформил на себя кредит и перевел деньги", – рассказали в полиции.
Позже лжеследователь перестал выходить на связь. Осознав, что это была мошенническая схема, сельчанин обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере", ведется поиск злоумышленника.
14:43:24 12-02-2025
А как же новый закон о переводах, такая сумма должна находиться на охлаждении 48 часов, закон уже принят.
15:08:57 12-02-2025
Гость (14:43:24 12-02-2025) А как же новый закон о переводах, такая сумма должна находит... Если бы у нас соблюдалось процентов 80 законов. Мы бы жили совершенно в другой стране
15:06:36 12-02-2025
Не,это пока принимают...
15:09:07 12-02-2025
С 1 сетября 2025
16:10:59 12-02-2025
тут найти бы этого подполковника и за бруствер вывести и расстрелять по законам военного времени безо всяких судов и следствиев а не дело о мошенничестве возбуждать