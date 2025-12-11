Житель Алтая подал в суд на фермера из-за ДТП с табуном лошадей

Автомобилист заявил, что пастух с лошадьми переходили дорогу без фонаря

11 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

Лошади на дороге / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мужчина подал в суд на фермера после ДТП с табуном лошадей. Он заявил, что копытные повредили ему автомобиль, когда переходили дорогу, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Авария с лошадьми случилась 25 сентября в темное время суток. Мужчина ехал на машине по своим делам, и внезапно на дороге появились животные. Произошло столкновение, в результате которого автомобилю, по словам истца, был нанесен ущерб в 690 тыс. рублей.

«Табун и пастух никак не отсвечивали, они двигались без фонаря или других опознавательных знаков», – цитирует пресс-служба пояснения истца.

Владелец автомобиля сначала направил претензию руководителю фермерского хозяйства, однако тот не отреагировал. В итоге мужчина подал иск в Родинский районный суд.

Фермер на суд не явился, а его представитель просил отложить заседание в связи с занятостью в другом процессе. Суду еще предстоит разобраться в деле.

В ноябре таможенники задержали на границе два грузовика с лошадьми и коровами, которых пытались вывезти из Алтайского края в Казахстан. Ветеринарные сертификаты на животных оказались недействительны.