Житель Алтая подал в суд на фермера из-за ДТП с табуном лошадей
Автомобилист заявил, что пастух с лошадьми переходили дорогу без фонаря
11 декабря 2025, 18:30, ИА Амител
В Алтайском крае мужчина подал в суд на фермера после ДТП с табуном лошадей. Он заявил, что копытные повредили ему автомобиль, когда переходили дорогу, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Авария с лошадьми случилась 25 сентября в темное время суток. Мужчина ехал на машине по своим делам, и внезапно на дороге появились животные. Произошло столкновение, в результате которого автомобилю, по словам истца, был нанесен ущерб в 690 тыс. рублей.
«Табун и пастух никак не отсвечивали, они двигались без фонаря или других опознавательных знаков», – цитирует пресс-служба пояснения истца.
Владелец автомобиля сначала направил претензию руководителю фермерского хозяйства, однако тот не отреагировал. В итоге мужчина подал иск в Родинский районный суд.
Фермер на суд не явился, а его представитель просил отложить заседание в связи с занятостью в другом процессе. Суду еще предстоит разобраться в деле.
В ноябре таможенники задержали на границе два грузовика с лошадьми и коровами, которых пытались вывезти из Алтайского края в Казахстан. Ветеринарные сертификаты на животных оказались недействительны.
20:28:38 11-12-2025
Водила правильно сделал. Пьяные ковбои в Горном тупят по полной.
11:22:40 12-12-2025
Гость (20:28:38 11-12-2025) Водила правильно сделал. Пьяные ковбои в Горном тупят по пол...
где Горный, а где Родинский район?
14:04:29 12-12-2025
а знаки для кого ?
18:20:20 12-12-2025
водитель нехороший чел и поганая душа. сам нарушил так еще и хватает совести судиться. пусть разорится и вяческих ему неуспехов