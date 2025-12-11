НОВОСТИОбщество

Житель Алтая подал в суд на фермера из-за ДТП с табуном лошадей

Автомобилист заявил, что пастух с лошадьми переходили дорогу без фонаря

11 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

Лошади на дороге / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Лошади на дороге / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мужчина подал в суд на фермера после ДТП с табуном лошадей. Он заявил, что копытные повредили ему автомобиль, когда переходили дорогу, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Авария с лошадьми случилась 25 сентября в темное время суток. Мужчина ехал на машине по своим делам, и внезапно на дороге появились животные. Произошло столкновение, в результате которого автомобилю, по словам истца, был нанесен ущерб в 690 тыс. рублей.

«Табун и пастух никак не отсвечивали, они двигались без фонаря или других опознавательных знаков», – цитирует пресс-служба пояснения истца.

Владелец автомобиля сначала направил претензию руководителю фермерского хозяйства, однако тот не отреагировал. В итоге мужчина подал иск в Родинский районный суд.

Фермер на суд не явился, а его представитель просил отложить заседание в связи с занятостью в другом процессе. Суду еще предстоит разобраться в деле.

В ноябре таможенники задержали на границе два грузовика с лошадьми и коровами, которых пытались вывезти из Алтайского края в Казахстан. Ветеринарные сертификаты на животных оказались недействительны.

Мясо конины / Фото: Telegram-канал Baza

Россияне начали массово скупать конину в преддверии года Огненной Лошади

Многие верят, что блюда из этого мяса "задобрят" символ года
НОВОСТИОбщество

Алтайский край суд

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

20:28:38 11-12-2025

Водила правильно сделал. Пьяные ковбои в Горном тупят по полной.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:40 12-12-2025

Гость (20:28:38 11-12-2025) Водила правильно сделал. Пьяные ковбои в Горном тупят по пол...
где Горный, а где Родинский район?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:29 12-12-2025

а знаки для кого ?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:20 12-12-2025

водитель нехороший чел и поганая душа. сам нарушил так еще и хватает совести судиться. пусть разорится и вяческих ему неуспехов

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров