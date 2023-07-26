Житель Алтая сильно разозлился после удара скалкой по голове и вонзил нож в жену
В суде женщина попросила строго не наказывать уже бывшего возлюбленного
26 июля 2023, 16:05, ИА Амител
В Алтайском крае осудили мужчину, который во время ссоры ударил сожительницу ножом в грудь, сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов региона.
Инцидент произошел в Рубцовске в конце февраля 2023 года. Семейная пара распивала спиртные напитки у себя дома.
"В ходе конфликта женщина взяла деревянную скалку и начала наносить сожителю удары по голове и телу. Мужчина, сильно разозлившись, ударил сожительницу ножом в область груди", – говорится в сообщении.
В суде мужчина признал вину, раскаялся и заявил, что сейчас он и потерпевшая не проживают вместе, но поддерживают отношения. Женщина попросила строго не наказывать бывшего возлюбленного.
Суд признал мужчину виновным и на пять лет лишил его свободы за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Ранее в Барнауле вначале жена ударила мужа ножом в живот, а потом муж ударил жену ножом в спину.
16:34:10 26-07-2023
Какой нежный попался, разозлился он понимаешь....
17:00:19 26-07-2023
Ну теперь успокоится, за 5 лет то)))