Житель Алтая сильно разозлился после удара скалкой по голове и вонзил нож в жену

В суде женщина попросила строго не наказывать уже бывшего возлюбленного

26 июля 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае осудили мужчину, который во время ссоры ударил сожительницу ножом в грудь, сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в Рубцовске в конце февраля 2023 года. Семейная пара распивала спиртные напитки у себя дома.

"В ходе конфликта женщина взяла деревянную скалку и начала наносить сожителю удары по голове и телу. Мужчина, сильно разозлившись, ударил сожительницу ножом в область груди", – говорится в сообщении.

В суде мужчина признал вину, раскаялся и заявил, что сейчас он и потерпевшая не проживают вместе, но поддерживают отношения. Женщина попросила строго не наказывать бывшего возлюбленного.

Суд признал мужчину виновным и на пять лет лишил его свободы за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее в Барнауле вначале жена ударила мужа ножом в живот, а потом муж ударил жену ножом в спину.