Житель Алтайского края Анатолий Замятин стал лучшим наставником России

Его работу признали лучшей среди финалистов, отобранных из 52 тысяч заявок из 147 стран мира

04 декабря 2025, 13:42, ИА Амител

Анатолий Замятин / Фото: предоставлено amic.ru

Житель Алтайского края Анатолий Замятин стал лучшим наставником страны, победив в международной премии. Итоги были подведены в рамках национального трека международной премии "#МЫВМЕСТЕ".

Анатолий Замятин занял первое место в номинации "Наставник года" и получил награду из рук заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Его работу признали лучшей среди финалистов, отобранных из 52 тысяч заявок из 147 стран мира.

Анатолий Замятин / Фото: предоставлено amic.ru

Анатолий Вячеславович посвятил жизнь службе в МЧС России и развитию наставничества. С 2013 года помогает адаптироваться молодым сотрудникам, курсантам и слушателям, передавая им профессиональные знания и практические навыки. Его деятельность выходит далеко за рамки службы: работает со школьниками, готовит их к поступлению в кадетские классы МЧС и помогает создавать дружины юных пожарных.Также в рамках премии подвели итоги работы региональных клубов в 2025 году, где Алтайский край вновь вошел в число лидеров на федеральном уровне.

Региональный клуб участников премии "#МЫВМЕСТЕ" / Фото: предоставлено amic.ru

Региональный клуб участников премии "#МЫВМЕСТЕ" признан лучшим в России.