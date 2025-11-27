Загадать желание могут дети от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей и семей участников СВО

27 ноября 2025, 18:15, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ежегодная всероссийская акция "Елка желаний" стартовала в Алтайском крае. Представители власти и любые другие взрослые граждане будут исполнять желания детей, которые особенно нуждаются в поддержке, сообщает официальный сайт Барнаула.

Загадать желание могут дети от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей и семей участников СВО, маленькие жители новых регионов России и приграничных областей. До 20 декабря они могут рассказать о своей мечте на официальном сайте акции елкажеланий.рф. Каждый взрослый может зарегистрироваться на этом сайте с 5 декабря, чтобы исполнить понравившееся желание.

«Подарки варьируются от развивающих игрушек и спортинвентаря до настоящих приключений – встречи с кумиром или путешествия», – говорится в сообщении.

"Елка желаний" проводится в России с 2018 года. В качестве "волшебников" в ней участвуют не только обычные жители страны, но и представители федеральных и региональных органов власти, главы городов, даже президент Владимир Путин. В Алтайском крае подарки детям в рамках акции дарят губернатор Виктор Томенко, его заместители и руководители органов исполнительной власти.Акция в этом году стартовала 15 ноября. Российский Дед Мороз назвал "Елку желаний" "самым замечательным новогодним чудом" и выразил низкий поклон ее участникам, исполняющим желания.