Житель Барнаула пожаловался на "вечно забитую" маршрутку № 76 в час пик
По словам мужчины, автобус заполняется уже на первых остановках
29 января 2025, 08:00, ИА Амител
Жителям Барнаула, которые живут в Северном Власихинском проезде и на улице Сергея Ускова, сложно уехать на работу в час пик. В центр их может увезти только одна маршрутка – № 76, которая забивается уже на первых остановках. Об этом рассказал читатель amic.ru.
"Построили новый микрорайон, кучу домов, но пустили единственную "Газель" № 76, которая ходит в центр. Зайти в "Газель" невозможно, она вечно забита, туда физически нельзя запихать такой объем населения. Двери не закрываются. Водитель стоит до тех пор, пока "Газель" не закроется. Сельдь в бочке чувствует себя лучше, чем пассажиры этой "Газели", приходится вставать раньше, чтобы туда попасть", – отметил мужчина.
Год назад он уже жаловался на проблему, и тогда власти говорили, что знают о ней, утверждает житель Барнаула. Однако ситуация осталась той же, добавил мужчина. Он считает, что если бы на линию в час пик выпустили автобусы большей вместимости, это бы улучшило положение.
Отметим, что барнаульцы нередко жалуются на работу или состояние общественного транспорта в городе. Например, в декабре 2024 года одинокая многодетная мать из Барнаула, которая живет в районе станции Ползунова, жаловалась на то, что не смогла уехать с остановки, прождав 30 минут.
Кроме того, жители бийского поселка Нефтебаза недавно пожаловались губернатору Алтайского края Виктору Томенко на "настоящий транспортный коллапс". Они попросили взять проблему на личный контроль.
08:07:57 29-01-2025
Это вам не загнивающая Европа, где все четко по минутам и как надо - это реалии, которые все больше и больше приближаются к каменному веку. Но зато все технологично и через интернет, только толку мало.
15:59:59 29-01-2025
Гость (08:07:57 29-01-2025) Это вам не загнивающая Европа, где все четко по минутам и ка... И что ж вы еще не ТАМ? доброго пути - езжайте туда и процветайте, скатертью вам
08:11:42 29-01-2025
"Он считает, что если бы на линию в час пик выпустили автобусы большей вместимости, это бы улучшило положение."------ Ну так ему и карты в руки. Пусть купит штук 10 автобусов и заявляется с ними на конкурс по перевозке пассажиров. Даже если у него будут ПАЗики, он легко порвет владельцев ГАЗелек.
08:57:02 29-01-2025
Гость (08:11:42 29-01-2025) "Он считает, что если бы на линию в час пик выпустили автобу... Ну тогда ему и должность мера и прочие ништяки. Глядишь и справится этот человек лучше.
08:12:02 29-01-2025
Аналогичная ситуация с 59 маршрутом. Например сейчас на маршруте Благодатное-Гипермаркет Алтай и обратно всего три машины.
08:12:52 29-01-2025
Разве в городе есть маршрут,не забитый в час пик?
08:18:30 29-01-2025
Интересно, сколько лет этому "мужчинке"? Час пик поэтому так и назван. А от сознания 12летней девочки пора бы уже избавиться.
08:27:15 29-01-2025
Гость (08:18:30 29-01-2025) Интересно, сколько лет этому "мужчинке"? Час пик поэтому так... Сколько вам лет ? Если вы считаете проблема о которой пишет мужчина не существенна?
08:39:08 29-01-2025
Гость (08:27:15 29-01-2025) Сколько вам лет ? Если вы считаете проблема о которой пишет ...
Достаточно деточка. А мужчинка, очевидно, из этих... ЛГБТ. Девочка
09:37:27 29-01-2025
Гость (08:39:08 29-01-2025) Достаточно деточка. А мужчинка, очевидно, из этих... ЛГБ... Ты дура ??!!
10:31:59 29-01-2025
Гость (09:37:27 29-01-2025) Ты дура ??!!...
А ты селянка, которая всегда ей и останется. Не уедет деревня из дэвушки!
17:23:36 29-01-2025
Гость (09:37:27 29-01-2025) Ты дура ??!!...
Вот он уровень! Молодец! Ну прям в точку! Тут один "умник" про бытие и сознание прокукарекал. Так у вас ни того, ни другого. Так, существование на уровне простейших.
08:31:45 29-01-2025
Пытаюсь представить, что будет, если уверовать в увещевания отцов города и всем оставить персональный транспорт дома и внезапно пересесть на общественный...
08:56:15 29-01-2025
С 1997 по 2002 год учился в политехе, это проблема и тогда была во всех районах, более менее только на электротранспорте можно было передвигаться, но в нем было холоднее чем на улице. С Докучаева на 24 нельзя было уехать уже, про дальше вообще молчу, как и с Сиреневой одногруппник ездил. В автобус просто с разбегу заходили чтоб влезть. Так что проблеме почти 30 лет уже, как буд-то кто-то из спячки вышел и начал жаловаться.
09:26:39 29-01-2025
Гость (08:56:15 29-01-2025) С 1997 по 2002 год учился в политехе, это проблема и тогда б... А что, если проблеме 30 лет и она не решается, ее не надо озвучивать. Спите дальше, дорогие товарищи
терпилы! Земля вам пухом...
11:38:56 29-01-2025
Гость (08:56:15 29-01-2025) С 1997 по 2002 год учился в политехе, это проблема и тогда б... 45 лет назад аналогично.
09:00:22 29-01-2025
73 маршрут еще существует? Один раз прождал его 40 минут, так и не дождавшись, пришлось идти на Урожайный и оттуда ехать. В городе вообще с транспортом швах, или я попал так?
10:22:34 29-01-2025
Транспорт в Барнауле - это боль. И чем дальше, тем хуже. Про 76 вообще одни только слезы... Продлили до новостроек, так теперь с Малахова не уехать, все забито. Езжу на этом маршруте уже 20 лет, последний год окончательно он для меня умер, приходится с пересадками передвигаться.
10:33:10 29-01-2025
Участь у вас, дорогие "горожане". Ныть, жаловаться, попрошайничать.
10:50:59 29-01-2025
На покупали квартир на отшибе, теперь транспорт подовай, ходите пишком.
11:39:46 29-01-2025
Судя по язвительным комментариям выше, жителей города ситуация с общественным транспортом и вечные пробки более чем устраивают. Так было всегда, и пусть будет и дальше. Вот поэтому ничего и не меняется. «Бытиё определяет сознание»
15:10:11 29-01-2025
Действительно, читаешь иногда жалобные комменты и ужас берет: почему в час пик много народа в автобусе, почему идет снег зимой, а дождь летом? Ребята, вы серьезно?!
15:23:43 29-01-2025
Внимательный из Б (15:10:11 29-01-2025) Действительно, читаешь иногда жалобные комменты и ужас бере...почему в час пик много народа в автобусе, Потому что в час пик должно быть много автобусов , а не народа в них. Вам это не приходит на ум? Тогда действительно ужас-ужас!
17:21:13 29-01-2025
Гость (15:23:43 29-01-2025) Потому что в час пик должно быть много автобусов , а не наро...
Откуда их взять, болезный!!! Рассуждения на уровне подготовительной группы детского сада. И все к одному сводится - дожны, должны, должны! Некоторые умничать, конечно пытаются. Хотят показаться грамотными и знающими. Но тут же пугаются самолетов, которые над городом пролетают. Колхоз! И никогда ему не быть городом.
19:01:32 29-01-2025
Гость (15:23:43 29-01-2025) Потому что в час пик должно быть много автобусов , а не наро... Тогда не будет термина "час пик", будут проблемы с пробками на дорогах.
21:53:31 29-01-2025
Гога (19:01:32 29-01-2025) Тогда не будет термина "час пик", будут проблемы с пробками ... «Час пик»- это время, когда наибольшее количество людей едет на работу, учебу или оттуда. Что вовсе не означает, что в это время в городе должно быть мало транспорта, по- вашему, из опасения пробок. Пробки возникают из-за малой пропускной способности дорог и неправильной логистики, пассажиры в этом не виноваты.
04:58:21 30-01-2025
Зато у нас колбасы завались! Кушайте граждане!
05:58:09 30-01-2025
Из СССР (04:58:21 30-01-2025) Зато у нас колбасы завались! Кушайте граждане! ...
Там бы и оставался. В своем СЫСЫСЫре
05:01:30 30-01-2025
Вот глупые! Надо просто купить много автобусов!!!