Житель Барнаула пожаловался на "вечно забитую" маршрутку № 76 в час пик

По словам мужчины, автобус заполняется уже на первых остановках

29 января 2025, 08:00, ИА Амител

Остановка общественного транспорта в Барнауле / Фото: amic.ru

Жителям Барнаула, которые живут в Северном Власихинском проезде и на улице Сергея Ускова, сложно уехать на работу в час пик. В центр их может увезти только одна маршрутка – № 76, которая забивается уже на первых остановках. Об этом рассказал читатель amic.ru.

"Построили новый микрорайон, кучу домов, но пустили единственную "Газель" № 76, которая ходит в центр. Зайти в "Газель" невозможно, она вечно забита, туда физически нельзя запихать такой объем населения. Двери не закрываются. Водитель стоит до тех пор, пока "Газель" не закроется. Сельдь в бочке чувствует себя лучше, чем пассажиры этой "Газели", приходится вставать раньше, чтобы туда попасть", – отметил мужчина.

Год назад он уже жаловался на проблему, и тогда власти говорили, что знают о ней, утверждает житель Барнаула. Однако ситуация осталась той же, добавил мужчина. Он считает, что если бы на линию в час пик выпустили автобусы большей вместимости, это бы улучшило положение.

Отметим, что барнаульцы нередко жалуются на работу или состояние общественного транспорта в городе. Например, в декабре 2024 года одинокая многодетная мать из Барнаула, которая живет в районе станции Ползунова, жаловалась на то, что не смогла уехать с остановки, прождав 30 минут.

Кроме того, жители бийского поселка Нефтебаза недавно пожаловались губернатору Алтайского края Виктору Томенко на "настоящий транспортный коллапс". Они попросили взять проблему на личный контроль.