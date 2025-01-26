Бийчане попросили Виктора Томенко разобраться с "коллапсом" в общественном транспорте

По словам жителей поселка Нефтебаза, обращения в администрацию города результата не принесли

26 января 2025, 07:00, ИА Амител

Жители бийского поселка Нефтебаза обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой взять на личный контроль проблему в сфере общественного транспорта. Об этом горожане рассказали amic.ru.

"Жители города Бийска, поселок Нефтебаза, обращаются к губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко с просьбой взять на личный контроль ситуацию с городским транспортом. Настоящий транспортный коллапс. Обращаемся в администрацию [Бийска] – действий никаких. Перевозчик поясняет, что конкретно восьмой маршрут финансово невыгоден, и просит взять отдаленные маршруты (как шестерка, восьмерка, ряд других маршрутов) на дотацию в администрацию Бийска. Поэтому просим вас: помогите нам, наконец, решить эту проблему", – обратилась женщина к губернатору от лица жителей поселка.

По ее словам, интервал движения конкретно по маршруту № 8 составляет 70 минут, что "для людей очень долго, а на улице зима".

Ранее в январе бийчане пожаловались, что работники Олеумного завода не могут уехать домой из-за нового расписания.