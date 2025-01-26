Бийчане попросили Виктора Томенко разобраться с "коллапсом" в общественном транспорте
По словам жителей поселка Нефтебаза, обращения в администрацию города результата не принесли
26 января 2025, 07:00, ИА Амител
Жители бийского поселка Нефтебаза обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой взять на личный контроль проблему в сфере общественного транспорта. Об этом горожане рассказали amic.ru.
"Жители города Бийска, поселок Нефтебаза, обращаются к губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко с просьбой взять на личный контроль ситуацию с городским транспортом. Настоящий транспортный коллапс. Обращаемся в администрацию [Бийска] – действий никаких. Перевозчик поясняет, что конкретно восьмой маршрут финансово невыгоден, и просит взять отдаленные маршруты (как шестерка, восьмерка, ряд других маршрутов) на дотацию в администрацию Бийска. Поэтому просим вас: помогите нам, наконец, решить эту проблему", – обратилась женщина к губернатору от лица жителей поселка.
По ее словам, интервал движения конкретно по маршруту № 8 составляет 70 минут, что "для людей очень долго, а на улице зима".
Ранее в январе бийчане пожаловались, что работники Олеумного завода не могут уехать домой из-за нового расписания.
07:25:31 26-01-2025
Ну как-то не правильно просят, надо брать пример с той бабульки которая просила горячую воду, и может тогда у них решится эта проблема с автобусом😎
08:18:23 26-01-2025
Велосипед
08:33:40 26-01-2025
Вот м боевое крещение для нового министра транспорта Андрея Анатольевича.
08:34:46 26-01-2025
Надо просить на коленях, как просят Владимира Владимировича.
12:43:10 26-01-2025
Гость (08:34:46 26-01-2025) Надо просить на коленях, как просят Владимира Владимировича.... А кто на коленях у него спрашивал? Конкретику дайте. Вы мир-дверь-мяч?
13:03:17 26-01-2025
Гость (08:34:46 26-01-2025) Надо просить на коленях, как просят Владимира Владимировича....
Ага, детей своих выложить в виде фамилии вождя.
10:50:26 26-01-2025
Скоро не просить будут, а спрашивать. Как с Николая.
16:51:11 26-01-2025
Гость (10:50:26 26-01-2025) Скоро не просить будут, а спрашивать. Как с Николая.... Господи, Вы задницу до избирательного участка донести не можете, какие Вам баррикады?
12:44:03 26-01-2025
Вот этой в зеленой пальтЕ я бы назначил ценник по тарифу такси.
18:11:41 26-01-2025
Работники Олеумного завода на служебном транспорте не желают? к руководству...