НОВОСТИТранспорт

Бийчане попросили Виктора Томенко разобраться с "коллапсом" в общественном транспорте

По словам жителей поселка Нефтебаза, обращения в администрацию города результата не принесли

26 января 2025, 07:00, ИА Амител

Жители бийского поселка Нефтебаза обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой взять на личный контроль проблему в сфере общественного транспорта. Об этом горожане рассказали amic.ru.

 "Жители города Бийска, поселок Нефтебаза, обращаются к губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко с просьбой взять на личный контроль ситуацию с городским транспортом. Настоящий транспортный коллапс. Обращаемся в администрацию [Бийска] – действий никаких. Перевозчик поясняет, что конкретно восьмой маршрут финансово невыгоден, и просит взять отдаленные маршруты (как шестерка, восьмерка, ряд других маршрутов) на дотацию в администрацию Бийска. Поэтому просим вас: помогите нам, наконец, решить эту проблему", – обратилась женщина к губернатору от лица жителей поселка.

По ее словам, интервал движения конкретно по маршруту № 8 составляет 70 минут, что "для людей очень долго, а на улице зима".

Ранее в январе бийчане пожаловались, что работники Олеумного завода не могут уехать домой из-за нового расписания.

Бийск жалобы и просьбы общественный транспорт

Комментарии 10

Avatar Picture
Сергей

07:25:31 26-01-2025

Ну как-то не правильно просят, надо брать пример с той бабульки которая просила горячую воду, и может тогда у них решится эта проблема с автобусом😎

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс

08:18:23 26-01-2025

Велосипед

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:33:40 26-01-2025

Вот м боевое крещение для нового министра транспорта Андрея Анатольевича.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:34:46 26-01-2025

Надо просить на коленях, как просят Владимира Владимировича.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:10 26-01-2025

Гость (08:34:46 26-01-2025) Надо просить на коленях, как просят Владимира Владимировича.... А кто на коленях у него спрашивал? Конкретику дайте. Вы мир-дверь-мяч?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:17 26-01-2025

Гость (08:34:46 26-01-2025) Надо просить на коленях, как просят Владимира Владимировича....
Ага, детей своих выложить в виде фамилии вождя.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:26 26-01-2025

Скоро не просить будут, а спрашивать. Как с Николая.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:11 26-01-2025

Гость (10:50:26 26-01-2025) Скоро не просить будут, а спрашивать. Как с Николая.... Господи, Вы задницу до избирательного участка донести не можете, какие Вам баррикады?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:03 26-01-2025

Вот этой в зеленой пальтЕ я бы назначил ценник по тарифу такси.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:11:41 26-01-2025

Работники Олеумного завода на служебном транспорте не желают? к руководству...

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров