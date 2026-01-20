Житель Бийска может получить реальный срок за аферу с оформлением автокредитов

В ходе расследования мужчина признал вину и частично возместил причиненный ущерб

20 января 2026, 11:15, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае в суд направили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Бийска, которого обвиняют в мошенничестве с оформлением автокредитов на сумму более 4 млн рублей на своих знакомых, сообщили в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю.

Как установило следствие, в июле прошлого года мужчина находился на отдыхе на озере Малое Яровое в Славгороде, где познакомился с супружеской парой из Хабарского района. В ходе общения он предложил им оформить на свое имя банковские карты и SIM-карты, сославшись на якобы просьбу друга – "директора завода в Московской области", которому эти платежные средства якобы были нужны для работы. За помощь фигурант пообещал вознаграждение в размере 100 тысяч рублей каждому.

Супруги согласились и выехали в Камень-на-Оби, где оформили необходимые карты и SIM-карты, после чего передали их вместе с документами новому знакомому. Получив доступ к данным, мужчина установил на свой телефон банковское приложение и через личный кабинет подал от имени 58-летнего мужчины и 53-летней женщины заявки на автокредиты.

В результате финансовая организация перечислила более 4 млн рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Семейной паре он передал обещанные 200 тысяч рублей. Спустя некоторое время супруги узнали о наличии оформленных на них кредитов, когда банк начал направлять требования о погашении займов, после чего они обратились в полицию.

«В ходе расследования житель Бийска признал вину и частично возместил причиненный ущерб. Уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хабарский районный суд для рассмотрения по существу», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае задержана организованная преступная группа, которая обманывала россиян при покупке японских автомобилей через интернет. По данным полиции региона, сумма ущерба превысила 130 миллионов рублей.