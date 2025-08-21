Жители Алтая стали брать больше автокредитов и выбирают машины подороже
За месяц количество таких займов в крае выросло на 8%, объем выданных средств – на 22%, а средний чек – на 12%
21 августа 2025, 13:30, ИА Амител
Алтайский край вошел в топ-50 регионов по объему автокредитования в июле 2025 года, при этом динамика по отношению к июню выросла как по количеству займов, так и по сумме кредита, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Регион в рейтинге занял 43-е место. В июне 2025 года в крае выдали 712 автокредитов на 0,88 млрд рублей, а в июле – 771 на 1,06 млрд рублей.
«В июне жители Алтайского края брали на автокредит в среднем 1,23 млн рублей, а в июле – 1,38 млн рублей. В среднем на 69 месяцев», – говорится в исследовании.
За месяц количество автокредитов в крае выросло на 8%, объем выданных средств – на 22%, а средний чек – на 12%.
Всего в России за семь месяцев 2025 года было выдано 611,19 тыс. автокредитов на 796,43 млрд рублей, в среднем за месяц – на 113,78 млрд рублей.
Самые крупные автокредиты выдавали в июле жителям Москвы – в среднем по 1,84 млн рублей. На самый длительный срок (в среднем на 86 месяцев) выдавали в июле в Тыве, а на самый короткий (в среднем на 59 месяцев) – в Костромской, Ивановской и Кировской областях.
«Сейчас действительно удачное время для покупки автомобиля. У тех, кто копил на машину, открывая вклады под высокие ставки, вклады еще не закончились и пока не формируют спрос, а, соответственно, и рост цен на авторынке. Курс доллара, в свою очередь, далек от высоких отметок начала 2025 года. Как результат, затоваренность складов дилеров, а значит, и их сговорчивость в отношении покупки авто довольно высока», – отметил директор по риск-менеджменту методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов.
14:15:25 21-08-2025
Живут же люди... щас из за них депутатьё подумает, что шикуют, и снова что нибудь поднимут, чтоб забрать "лишнее"
14:21:51 21-08-2025
А без кредита купить ни как? нищета не позволяет?
14:24:49 21-08-2025
С транспортом в Барнауле всё хуже и хуже,уже тоже подумываем о машине.
14:47:12 21-08-2025
Куплю себе автобус. И буду как все, ездить на автобусе.
18:34:52 21-08-2025
Стареньких и китайских машин прибавилось.
18:36:02 21-08-2025
Трамвай от Павловска до Южного нужен.
11:42:02 22-08-2025
Олег (18:36:02 21-08-2025) Трамвай от Павловска до Южного нужен.... Точно!!!