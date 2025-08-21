За месяц количество таких займов в крае выросло на 8%, объем выданных средств – на 22%, а средний чек – на 12%

21 августа 2025, 13:30, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край вошел в топ-50 регионов по объему автокредитования в июле 2025 года, при этом динамика по отношению к июню выросла как по количеству займов, так и по сумме кредита, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Регион в рейтинге занял 43-е место. В июне 2025 года в крае выдали 712 автокредитов на 0,88 млрд рублей, а в июле – 771 на 1,06 млрд рублей.

«В июне жители Алтайского края брали на автокредит в среднем 1,23 млн рублей, а в июле – 1,38 млн рублей. В среднем на 69 месяцев», – говорится в исследовании.

Всего в России за семь месяцев 2025 года было выдано 611,19 тыс. автокредитов на 796,43 млрд рублей, в среднем за месяц – на 113,78 млрд рублей.

Самые крупные автокредиты выдавали в июле жителям Москвы – в среднем по 1,84 млн рублей. На самый длительный срок (в среднем на 86 месяцев) выдавали в июле в Тыве, а на самый короткий (в среднем на 59 месяцев) – в Костромской, Ивановской и Кировской областях.