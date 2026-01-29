Житель Камня-на-Оби попался на хранении 2,5 килограмма "дурман-травы"

Во время визита силовиков мужчина находился в состоянии, похожем на наркотическое опьянение

Изъятая "дурман-трава" / Фото: МВД России по Алтайскому краю

В Камне-на-Оби полицейские изъяли у местного жителя крупную партию наркотиков — почти 2,5 килограмма марихуаны. По подозрению в незаконном хранении запрещенных веществ задержан 40-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю, оперативники уголовного розыска провели осмотр дома и надворных построек подозреваемого. В разных местах они обнаружили несколько пакетов с высушенным растительным веществом с характерным запахом. Экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной общей массой около 2,5 кг.

Во время визита силовиков мужчина находился в состоянии, похожем на наркотическое опьянение. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие наркотических веществ в организме, в связи с чем в его отношении дополнительно составили административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ.

На допросе задержанный признался, что заготовил "дурман-траву" еще в прошлом году на окраине города и хранил ее якобы для личного употребления. Чтобы скрыть запрещенные вещества, он оборудовал несколько тайников.

По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. В качестве меры пресечения фигуранту избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

