Участковый нашел на чердаке жителя Алтайского края почти полкилограмма конопли

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

26 января 2026, 10:45, ИА Амител

Изъятые наркотики / Фото: МВД России по Алтайскому краю

В Бийском районе сотрудники полиции изъяли почти полкилограмма конопли у местного жителя. Наркосодержащее вещество было обнаружено в селе Новиково в ходе работы участкового уполномоченного по оперативной информации, пишет пресс-служба МВД России по Алтайскому краю.

Как сообщили в полиции, на чердаке дома 50-летнего жителя Новиково был найден пакет с веществом, имеющим характерный запах конопли. Изъятое направили на экспертизу, которая показала, что внутри находились части растений конопли общей массой 471 грамм.

По данному факту в Бийском районе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств").

