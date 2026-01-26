НОВОСТИОбщество

Участковый нашел на чердаке жителя Алтайского края почти полкилограмма конопли

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

26 января 2026, 10:45, ИА Амител

Изъятые наркотики / Фото: МВД России по Алтайскому краю
В Бийском районе сотрудники полиции изъяли почти полкилограмма конопли у местного жителя. Наркосодержащее вещество было обнаружено в селе Новиково в ходе работы участкового уполномоченного по оперативной информации, пишет пресс-служба МВД России по Алтайскому краю.

Как сообщили в полиции, на чердаке дома 50-летнего жителя Новиково был найден пакет с веществом, имеющим характерный запах конопли. Изъятое направили на экспертизу, которая показала, что внутри находились части растений конопли общей массой 471 грамм.

По данному факту в Бийском районе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств").

Ранее в Алтайском крае задержали 22-летнего наркосбытчика, которому грозит до восьми лет за один грамм марихуаны с изолентой и магнитами.

Алтайский край борьба с наркотиками полиция

Комментарии 6

Avatar Picture
Олег

10:54:48 26-01-2026

Части растений конопли общей массой 471 грамм это прекрасно, а содержание наркотического вещества сколько? Народ желает знать!

  

Avatar Picture
Гость

10:56:33 26-01-2026

А что за плесневелый блин на фото?

  

Avatar Picture
Гость

11:31:45 26-01-2026

Гость (10:56:33 26-01-2026) А что за плесневелый блин на фото? ...
Вдруг вы случайно узнаете как выглядит конопля

  

Avatar Picture
Гость

12:07:05 26-01-2026

Гость (10:56:33 26-01-2026) А что за плесневелый блин на фото? ... вдруг вы увидите истинное изображение и сразу получите эффект некий. низя!

  

Avatar Picture
Гость

15:23:15 26-01-2026

не пускайте участковых на чердак!

  

Avatar Picture
Пузырек

15:36:22 26-01-2026

Думаю, если стараться, а не "палки рубитть" раз в месяц, то можно в разы-десятки такие преступления раскрывать. Но кто больше вреден: синяк с белыми глазами или хохочущий "наркоман". (я не про героин, я именно про траву, сам не употребляю).

  

