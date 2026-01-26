Участковый нашел на чердаке жителя Алтайского края почти полкилограмма конопли
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
В Бийском районе сотрудники полиции изъяли почти полкилограмма конопли у местного жителя. Наркосодержащее вещество было обнаружено в селе Новиково в ходе работы участкового уполномоченного по оперативной информации, пишет пресс-служба МВД России по Алтайскому краю.
Как сообщили в полиции, на чердаке дома 50-летнего жителя Новиково был найден пакет с веществом, имеющим характерный запах конопли. Изъятое направили на экспертизу, которая показала, что внутри находились части растений конопли общей массой 471 грамм.
По данному факту в Бийском районе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств").
Ранее в Алтайском крае задержали 22-летнего наркосбытчика, которому грозит до восьми лет за один грамм марихуаны с изолентой и магнитами.
Части растений конопли общей массой 471 грамм это прекрасно, а содержание наркотического вещества сколько? Народ желает знать!
А что за плесневелый блин на фото?
Вдруг вы случайно узнаете как выглядит конопля
Гость (10:56:33 26-01-2026) А что за плесневелый блин на фото? ... вдруг вы увидите истинное изображение и сразу получите эффект некий. низя!
не пускайте участковых на чердак!
Думаю, если стараться, а не "палки рубитть" раз в месяц, то можно в разы-десятки такие преступления раскрывать. Но кто больше вреден: синяк с белыми глазами или хохочущий "наркоман". (я не про героин, я именно про траву, сам не употребляю).