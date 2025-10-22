На Алтае парню грозит до восьми лет за один грамм марихуаны с изолентой и магнитами
Молодой человек сотрудничал с интернет-магазином, продававшим запрещенные вещества
22 октября 2025, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае задержали 22-летнего жителя Новоалтайска, который распространял марихуану, сообщает региональное МВД.
«Являлся работником нелегального интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Фасовал наркотическое средство на мелкие партии и осуществлял раскладку», – рассказали в ведомстве.
Несколько свертков изъяли на месте задержания. В квартире правоохранители обнаружили электронные весы, полимерные зип-пакеты, изоленту и магниты.
«Экспертиза показала, что это наркотическое средство каннабис – марихуана общим весом 1,64 грамма», – отметили в МВД.
Молодому человеку грозит от четырех до восьми лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ).
сколько там дали генетическому мусору, которые автоподставами занимались, и всех своих жучек на приговор в суд притащили?