На Алтае парню грозит до восьми лет за один грамм марихуаны с изолентой и магнитами

Молодой человек сотрудничал с интернет-магазином, продававшим запрещенные вещества

22 октября 2025, 10:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае задержали 22-летнего жителя Новоалтайска, который распространял марихуану, сообщает региональное МВД.

«Являлся работником нелегального интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Фасовал наркотическое средство на мелкие партии и осуществлял раскладку», – рассказали в ведомстве.

Несколько свертков изъяли на месте задержания. В квартире правоохранители обнаружили электронные весы, полимерные зип-пакеты, изоленту и магниты.

«Экспертиза показала, что это наркотическое средство каннабис – марихуана общим весом 1,64 грамма», – отметили в МВД.

Молодому человеку грозит от четырех до восьми лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ).

