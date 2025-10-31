Житель Удмуртии случайно наткнулся на кость доисторического зубра на своем садовом участке

Необычную находку мужчина сделал во время посадки ягодного куста

31 октября 2025, 18:30, ИА Амител

Кость зубра в руках у жителя Удмуртии / Фото: Музей-заповедник "Иднакар" / "ВКонтакте"

Житель города Глазова в Удмуртии нашел на своем садовом участке кость степного зубра, жившего на территории региона 10–30 тысяч лет назад. Об этом сообщили на странице музея-заповедника "Иднакар" во "ВКонтакте", пишет Udm-info.

Необычную находку мужчина сделал во время посадки ягодного куста на территории СНТ "Восход". Специалисты музея уточнили, что кости древнего зубра ранее находили в Удмуртии, однако это первая официально зарегистрированная находка в черте Глазова.

По данным ученых, крупное травоядное высотой более двух метров и весом свыше тонны обитало в позднем плейстоцене. Предполагается, что животное погибло, увязнув в торфяном болоте, на месте которого в XX веке появилось садоводческое общество.

Находку, представляющую собой пястную кость передней ноги древнего парнокопытного, определили специалисты Вятского палеонтологического музея Илья Шумов и Анна Суворова. Экспонат передан в городской музей и в ближайшее время будет выставлен в рамках экспозиции "Природа севера Удмуртии".

