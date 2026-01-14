Жителей Алтая предупреждают о фейках в Telegram о выплатах и пособиях
В Telegram-каналах появились сообщения о выплатах, которые якобы полагаются гражданам определенного года рождения
14 января 2026, 11:45, ИА Амител
В Telegram-каналах Алтайского края распространились фейковые сообщения о том, что гражданам определенного года рождения полагаются выплаты. Об этом предупреждает Минсоцзащиты региона.
Ложная информация со ссылкой на вымышленные федеральные законы появилась в Сети 13 января. В ней говорилось, что для получения выплаты нужно подать заявление до определенной даты.
«При переходе по ссылкам пользователи переадресовываются на десятки Telegram-ботов, которые предлагают все – от "быстрой выплаты" до "оформления пособий". Также от пользователя требуют предоставить собственные банковские данные», – сообщают специалисты.
Как пояснили в органах профилактики, такие схемы направлены на накрутку аудитории, а также на получение конфиденциальной информации о пользователях для последующего взлома и финансового мошенничества. В Минсоцзащиты края подчеркнули, что информация о выплатах размещается только на официальных ресурсах ведомств и региональных СМИ.
Напомним, в декабре 2025 года волна фейков накрыла учебные заведения Барнаула. Для рассылки угроз злоумышленники использовали специализированные сервисы и ботов в мессенджерах, что позволяло им сохранять анонимность.
11:50:30 14-01-2026
Ну не знаю где они фейки видят, мне всё выплатили.
12:08:02 14-01-2026
Выплаты предложат? Как же... То что положено получишь с трудом...
12:12:38 14-01-2026
Коды от смс собираете?