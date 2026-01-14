Жителей Алтая предупреждают о фейках в Telegram о выплатах и пособиях

В Telegram-каналах появились сообщения о выплатах, которые якобы полагаются гражданам определенного года рождения

14 января 2026, 11:45, ИА Амител

Денежные выплаты для семьей с детьми / Фото: amic.ru

В Telegram-каналах Алтайского края распространились фейковые сообщения о том, что гражданам определенного года рождения полагаются выплаты. Об этом предупреждает Минсоцзащиты региона.

Ложная информация со ссылкой на вымышленные федеральные законы появилась в Сети 13 января. В ней говорилось, что для получения выплаты нужно подать заявление до определенной даты.

«При переходе по ссылкам пользователи переадресовываются на десятки Telegram-ботов, которые предлагают все – от "быстрой выплаты" до "оформления пособий". Также от пользователя требуют предоставить собственные банковские данные», – сообщают специалисты.

Как пояснили в органах профилактики, такие схемы направлены на накрутку аудитории, а также на получение конфиденциальной информации о пользователях для последующего взлома и финансового мошенничества. В Минсоцзащиты края подчеркнули, что информация о выплатах размещается только на официальных ресурсах ведомств и региональных СМИ.

Напомним, в декабре 2025 года волна фейков накрыла учебные заведения Барнаула. Для рассылки угроз злоумышленники использовали специализированные сервисы и ботов в мессенджерах, что позволяло им сохранять анонимность.