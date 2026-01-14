НОВОСТИОбщество

Жителей Алтая предупреждают о фейках в Telegram о выплатах и пособиях

В Telegram-каналах появились сообщения о выплатах, которые якобы полагаются гражданам определенного года рождения

14 января 2026, 11:45, ИА Амител

Денежные выплаты для семьей с детьми / Фото: amic.ru
В Telegram-каналах Алтайского края распространились фейковые сообщения о том, что гражданам определенного года рождения полагаются выплаты. Об этом предупреждает Минсоцзащиты региона.

Ложная информация со ссылкой на вымышленные федеральные законы появилась в Сети 13 января. В ней говорилось, что для получения выплаты нужно подать заявление до определенной даты. 

«При переходе по ссылкам пользователи переадресовываются на десятки Telegram-ботов, которые предлагают все – от "быстрой выплаты" до "оформления пособий". Также от пользователя требуют предоставить собственные банковские данные», – сообщают специалисты.

Как пояснили в органах профилактики, такие схемы направлены на накрутку аудитории, а также на получение конфиденциальной информации о пользователях для последующего взлома и финансового мошенничества. В Минсоцзащиты края подчеркнули, что информация о выплатах размещается только на официальных ресурсах ведомств и региональных СМИ.

Напомним, в декабре 2025 года волна фейков накрыла учебные заведения Барнаула. Для рассылки угроз злоумышленники использовали специализированные сервисы и ботов в мессенджерах, что позволяло им сохранять анонимность.

Поезд Деда Мороза в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Украинские злоумышленники запустили фейк о "крушении" поезда Деда Мороза в Алтайском крае

Пока противник пытался раскачать информационный фон, новогодний поезд продолжил свое движение
Алтайский край Мошенники Фейки

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

11:50:30 14-01-2026

Ну не знаю где они фейки видят, мне всё выплатили.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:02 14-01-2026

Выплаты предложат? Как же... То что положено получишь с трудом...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

12:12:38 14-01-2026

Коды от смс собираете?

  -4 Нравится
Ответить
