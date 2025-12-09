Украинские злоумышленники запустили фейк о "крушении" поезда Деда Мороза в Алтайском крае
09 декабря 2025, 23:35, ИА Амител
Правоохранительные органы Алтайского края зафиксировали попытку информационной атаки, связанной с поездом Деда Мороза. Подконтрольные Украине ресурсы распространили сообщение о том, что локомотив якобы сошел с рельсов, однако эта информация не соответствует действительности.
По данным органов профилактики, в ночь на 9 декабря в Telegram-каналах, маскирующихся под российские, появилась публикация о "сходе поезда". Спустя несколько часов тот же текст начали тиражировать украинские площадки, а к вечеру фейк попытались продвинуть уже в российском медиапространстве. Для этого использовались каналы, оформленные на ликвидированные юрлица и перепроданные через биржу Tagio.
«В реальном донесении сообщалось о сходе одного колеса тележки резервного локомотива во время инженерных работ в депо г. Барнаула. Работы завершились спустя 20 минут вечером 8 декабря», – сообщают в РЖД.
Правоохранительные органы сейчас анализируют контакты и каналы распространения дезинформации. Роскомнадзор, в свою очередь, блокирует попытки распространить фейк в российском сегменте Сети.
Пока противник пытался раскачать информационный фон, новогодний поезд продолжил свое движение. 9 декабря он прибыл в Кулунду и Славгород. К его визиту силовые структуры и транспортные подразделения подготовили многоуровневую систему защиты, включающую инженерные, технические и силовые меры.
Днем ранее праздничный состав работал в Барнауле – передвижная резиденция радовала горожан почти семь часов.
23:57:19 09-12-2025
ну всю.
телегу тоже заблочат "за распространение фейков и тп..."
16:29:39 10-12-2025
Шинник (23:57:19 09-12-2025) ну всю.телегу тоже заблочат "за распространение фейков ... да поскорей бы.
06:50:36 10-12-2025
"В реальном донесении сообщалось о сходе одного колеса тележки резервного локомотива во время инженерных работ в депо г. Барнаула. Работы завершились спустя 20 минут вечером 8 декабря», – сообщают в РЖД."----- Так это фэйк или правда?