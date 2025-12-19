Новая волна фейков о нападениях на школы прошла по Алтаю

Самое большое количество ложных сообщений обрушилось на школу № 50

19 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Анонимные сообщения о подготовке нападений на школы начали массово распространяться 19 декабря в чатах учебных заведений Барнаула. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия Алтайского края.

По данным ведомства, для рассылки угроз злоумышленники использовали специализированные сервисы и ботов в мессенджерах, что позволяло им сохранять анонимность. Наибольшее количество подобных сообщений было зафиксировано в чатах, связанных со школой № 50.

В ответ на происходящее силовые структуры, включая Росгвардию, провели комплекс оперативных мероприятий. На объектах образования усилены меры безопасности, однако учебный процесс не прерывался.

В комиссии подчеркнули, что все сообщения являются ложными и направлены на дестабилизацию обстановки.

Жителей призывают сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и помнить об уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения об актах терроризма.

В сентябре по региону прокатилась аналогичная волна ложных сообщений. Распространение недостоверной информации тогда пресекли правоохранители. Подобные фейки призваны не только вызвать панику, но и используются для сбора конфиденциальной информации о пользователях.