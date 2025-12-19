Новая волна фейков о нападениях на школы прошла по Алтаю
Самое большое количество ложных сообщений обрушилось на школу № 50
19 декабря 2025, 13:00, ИА Амител
Анонимные сообщения о подготовке нападений на школы начали массово распространяться 19 декабря в чатах учебных заведений Барнаула. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия Алтайского края.
По данным ведомства, для рассылки угроз злоумышленники использовали специализированные сервисы и ботов в мессенджерах, что позволяло им сохранять анонимность. Наибольшее количество подобных сообщений было зафиксировано в чатах, связанных со школой № 50.
В ответ на происходящее силовые структуры, включая Росгвардию, провели комплекс оперативных мероприятий. На объектах образования усилены меры безопасности, однако учебный процесс не прерывался.
В комиссии подчеркнули, что все сообщения являются ложными и направлены на дестабилизацию обстановки.
Жителей призывают сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и помнить об уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения об актах терроризма.
В сентябре по региону прокатилась аналогичная волна ложных сообщений. Распространение недостоверной информации тогда пресекли правоохранители. Подобные фейки призваны не только вызвать панику, но и используются для сбора конфиденциальной информации о пользователях.
13:40:43 19-12-2025
Школота не хочет идти в школу. Думают это прикольно - таким вот образом сорвать уроки. Найти и выпороть. А их родителям выкатить совсем не детские штрафы, дабы занимались воспитанием и умственным развитием своих чад.
18:19:24 19-12-2025
В MAX сообщения приходят?
21:10:58 19-12-2025
Новая волна чего?