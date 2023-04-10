11 апреля порывы местами будут достигать 20 метров в секунду. Людей призывают быть осторожнее

10 апреля 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителей Алтайского края предупредили о сильном ветре, днём 10 апреля его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале регионального ГУ МЧС.

"В Алтайском крае днём 11 апреля ожидается ветреная погода. Ветер южный с переходом днём в западный, 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с", – рассказали в ведомстве.

Спасатели призывают в такую погоду не укрываться и не парковаться под деревьями и около стен домов, а также быть предельно осторожными при обращении с огнём.