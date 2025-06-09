Жители Алтая на зарплату могут купить еще больше бензина, чем год назад. Рейтинг регионов
Средний доход в крае вырос на дополнительные 48 литров топлива
09 июня 2025, 16:00, ИА Амител
Алтайский край занял 69-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самым быстрым ростом зарплат, а Республика Алтай – 55-е, сообщает РИА Новости.
Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты рассчитали объем бензина марки АИ-92, который жители разных регионов России могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты. Доступный объем бензина определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за 12-месячный период с марта 2024 года по февраль 2025 года на среднюю в регионе цену бензина в апреле 2025 года.
"Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю заработную плату в Алтайском крае в месяц, – 905 литров", – говорится в исследовании.
Отмечается, что литр бензина марки АИ-92 в крае в апреле 2025 года стоил 53,62 рубля (с начала года подорожал на 2,7%).
В Республике Алтай на зарплату можно приобрести 990 литров бензина, а его цена – 56,11 рубля (рост на 3,3%).
Для сравнения: в прошлогоднем рейтинге Алтайский край занял 65-е место. Тогда жители могли купить на зарплату 857 литров бензина (на 48 литров меньше), а стоило топливо 49,29 рубля.
По данным на 1 июня 2023 года, в крае на среднюю зарплату можно было купить 766 литров бензина марки АИ-92. Таким образом, за прошедший год средний доход в регионе вырос на дополнительный 91 литр топлива. Кстати, тогда край занимал 69-е место в рейтинге (за год поднялся на четыре строчки).
Жители края в 2022 году могли позволить себе на среднюю зарплату 656 литров бензина, в 2021-м – 615 литров, в 2020-м – 618 литров, в 2019-м – 557 литров, в 2018-м – 513 литров (тогда бензин марки АИ-92 стоил 40,33 рубля за литр).
16:11:04 09-06-2025
А бензина то мне и не надо(
16:11:19 09-06-2025
Падажжи, у меня две канистры еще недопитые.
16:39:17 09-06-2025
ценник на бензин вырос. зарплаты в реале падают, не нужно смотреть на какието фиктивные сводки.
откуда больше то?
17:22:24 09-06-2025
524 литра...
17:24:34 09-06-2025
Ох уж эти враки... Зп не изменилась за год, бензин растет с пугающей периодичностью... Да и не только бензин...
22:24:25 09-06-2025
а куды его заливать, бензин энтот? На наши зарплаты токо игрушечную машинку можно купить, а она, как известно, и на батарейках неплохо работает
07:52:17 10-06-2025
тамара (22:24:25 09-06-2025) На наши зарп а она, как известно, и на батарейках неплохо работает... Поэтому каждый день пробки и парковок в городе не хватает?
08:00:46 10-06-2025
Не бензином единым состоит жизнь.
11:49:56 10-06-2025
А картошки?