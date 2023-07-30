Жители Алтайского края 1 августа смогут наблюдать суперлуние
Стоит успевать – следующее суперлуние ожидается лишь в конце месяца, 31 августа
30 июля 2023, 17:30, ИА Амител
Фото: vk.com/astrobarnaul22
1 августа жителей Алтайского края ждет суперлуние. Как сообщает сообщество "Наблюдательный Барнаул", в это время спутник Земли будет выглядеть ярче и больше, чем во время обычного полнолуния.
"В течение всей ночи можно наблюдать полную Луну, чье расположение по орбите вокруг Земли будет занимать ближайшую точку", – заявили в сообщении.
Жители края смогут самостоятельно наблюдать это астрономическое явление. Стоит успевать – следующее суперлуние ожидается лишь в конце месяца, 31 августа.
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