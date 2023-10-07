Жители барнаульской многоэтажки вступили в схватку с колдуньей

Женщина заявляет, что владеет большой магической силой

07 октября 2023, 07:06, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители многоэтажки по улице Гущина в Барнауле жалуются на соседку, которая называет себя родовой колдуньей. Об этом сообщает "Толк".

По словам горожан, женщина постоянно кричит, стучит по батареям и желает всем смерти. Кроме того, запах из ее квартиры – не самый приятный. Но сделать с "волшебницей" ничего не получается. Жалобы в Роспотребнадзор не дали результата.

Журналистам женщина заявила, что обладает родовой магией и одна ее слеза не даст жизни окружающим целую неделю. Соседей она обвиняет в том, что они убрали защиту с ее порога, из-за чего пространство вокруг стало темным.