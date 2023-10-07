Жители барнаульской многоэтажки вступили в схватку с колдуньей
Женщина заявляет, что владеет большой магической силой
07 октября 2023, 07:06, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители многоэтажки по улице Гущина в Барнауле жалуются на соседку, которая называет себя родовой колдуньей. Об этом сообщает "Толк".
По словам горожан, женщина постоянно кричит, стучит по батареям и желает всем смерти. Кроме того, запах из ее квартиры – не самый приятный. Но сделать с "волшебницей" ничего не получается. Жалобы в Роспотребнадзор не дали результата.
Журналистам женщина заявила, что обладает родовой магией и одна ее слеза не даст жизни окружающим целую неделю. Соседей она обвиняет в том, что они убрали защиту с ее порога, из-за чего пространство вокруг стало темным.
08:28:41 07-10-2023
А зачем жители убрали защиту с ее порога? Ну и пусть бы лежала)
08:49:27 07-10-2023
Гость (08:28:41 07-10-2023) А зачем жители убрали защиту с ее порога? Ну и пусть бы лежа... Воняла сильно, весь подъезд!
08:30:43 07-10-2023
- Сжечь ведьму!!! - Но она красивая! - Хорошо. Но потом сжечь!
08:53:09 07-10-2023
Колдуньи же в лесу должны жить в хижине, а не в таком доме с соседями. Чтобы не шёл смрад другим, и чтобы была возможность полакомиться уставшим заблудшим путником )
08:53:41 07-10-2023
Срочно требуется опытный зкзорцист. Оплата сдельная. Обращаться в многоэтажку на Гущина. Найдете по нависшей сверху черной туче с молниями и сильной вони...
10:27:05 07-10-2023
А как она к СВО отнносится?
11:57:30 07-10-2023
На украину ее, пускай на хахлов порчу наводит и воняет в их окопы.
16:44:57 07-10-2023
Надо действовать тем же методом, что и соседка. Найдите человека с артистическими способностями. Или наймите из театра, агентства по организации праздников. Чтобы человек изобразил мага, волшебника более высокой степени для снятия заклинания. Проведите обряд. Должно помочь.
16:48:43 07-10-2023
Ещё вариант, Пригласить священника, чтобы провёл беседу, обратил к христианской вере, Хотя сложно отыскать достаточно грамотного специалиста в Барнауле, который сможет быть убедительным проповедником.
07:58:30 08-10-2023
Жильцы зря связались с родовой колдуньей.В процессе эскалации она запросто может навести порчу на инженерные коммуникации дома.Скоро они почувствуют это на своей шкуре.