На сколько повысили взносы на капремонт многоквартирных домов в Алтайском крае?

Тарифы поднимают ежегодно, и о том, что это вынужденная мера, в декабре 2023 года объяснял замминистра строительства и ЖКХ края Александр Котельников. На заседании Общественного совета при Минстрое он отмечал, что отремонтированных за один год домов могло быть значительно больше, однако все упирается в финансирование, которого не хватает.

"На сегодняшний день минимальный размер взноса не обеспечивает финансирования для выполнения капитального ремонта всего общего имущества в многоквартирных домах. Недостаток средств вынуждает муниципальные комиссии переносить сроки проведения дорогостоящих работ по капремонту на годы вперед. Единственным способом сокращения необеспеченности программы является систематическая индексация минимальных взносов на капитальный ремонт", – говорил Александр Котельников.

Также на совещании тогда уточнили, что действующий в Алтайском крае размер взносов был одним из самых низких в Сибирском федеральном округе. Например, в 2023 году жители Красноярского края платили от 9,61 до 12,81 рубля в зависимости от конструктива дома, в Омской области действовал единый тариф – 11,84 рубля, а в Новосибирской области – 12,53 рубля.