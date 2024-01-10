На сколько повысили взносы на капремонт многоквартирных домов в Алтайском крае?
Ранее в Минстрое объясняли, что повышение неизбежно, так как нехватка средств сдерживает темпы работ
10 января 2024, 09:30, ИА Амител
Взносы на капремонт увеличили в Алтайском крае с 1 января 2024 года. Соответствующее постановление 25 декабря 2023 года подписал губернатор Виктор Томенко. На сколько выросли платежи в регионе и как это повлияет на объем ремонтных работ, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
На сколько увеличили взносы на капремонт в многоквартирных домах в Алтайском крае?
Для собственников квартир, а также владельцев нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, платежи за капитальный ремонт повысили с января 2024 года на 14%, сообщает asfera.info. Однако итоговый размер в квитанции за "коммуналку", как и прежде, будет зависеть от типа недвижимости.
Так, за капремонт кирпичных, монолитных, блочных и панельных домов до четырех этажей включительно за один "квадрат" вместо 9,92 рубля теперь придется платить по 11,32 рубля. В многоквартирных домах от пяти этажей и выше тариф за квадратный метр подняли с 8,92 до 10,18 рубля. Дороже всего обходится капремонт деревянных домов и домов смешанных конструкций до четырех этажей: 12,49 рубля (в 2023 году оплата составляла 10,94 рубля за 1 кв. м).
Почему опять подняли тарифы на капремонт в Алтайском крае?
Тарифы поднимают ежегодно, и о том, что это вынужденная мера, в декабре 2023 года объяснял замминистра строительства и ЖКХ края Александр Котельников. На заседании Общественного совета при Минстрое он отмечал, что отремонтированных за один год домов могло быть значительно больше, однако все упирается в финансирование, которого не хватает.
"На сегодняшний день минимальный размер взноса не обеспечивает финансирования для выполнения капитального ремонта всего общего имущества в многоквартирных домах. Недостаток средств вынуждает муниципальные комиссии переносить сроки проведения дорогостоящих работ по капремонту на годы вперед. Единственным способом сокращения необеспеченности программы является систематическая индексация минимальных взносов на капитальный ремонт", – говорил Александр Котельников.
Также на совещании тогда уточнили, что действующий в Алтайском крае размер взносов был одним из самых низких в Сибирском федеральном округе. Например, в 2023 году жители Красноярского края платили от 9,61 до 12,81 рубля в зависимости от конструктива дома, в Омской области действовал единый тариф – 11,84 рубля, а в Новосибирской области – 12,53 рубля.
Почему денег не хватает, если жители ежемесячно платят взносы за капремонт?
Капитальный ремонт – удовольствие затратное. Так, замена одного лифта в девятиэтажке составляет порядка 3,2 миллиона рублей, а срок эксплуатации в среднем – 25 лет. Однако многие действующие подъемники в многоэтажках региона значительно старше. В 2023 году удалось обновить только 155 из них.
Замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, является сегодня одной из наиболее острых проблем в реализации программы капремонта. Так, в начале 2025 года, согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, в крае подлежат замене 1869 лифтов в 487 многоквартирных домах.
Установленный в регионе минимальный размер взноса не покрывает тот объем средств, который нужен для проведения ремонтных работ, объясняют в Минстрое Алтайского края. Это общая проблема для большинства многоквартирных домов и особенно для малоэтажных.
Некоторые жильцы, чтобы ускорить начало ремонта, самостоятельно увеличили минимальный размер ежемесячного взноса, установленного в регионе. Такое решение принято уже в 444 домах.
А сколько всего домов отремонтировали в Алтайском крае в 2023 году?
В рамках действия краевой программы в 2023 году отремонтировали 300 многоквартирных домов (МКД). В числе первоочередных работ жильцы, как правило, выбирают ремонт крыши, фасадов, замену лифтов.
Общая стоимость мероприятий, выполняемых Фондом капремонта, в 2023 году превысила 1,7 млрд рублей.
Справка. Всего в рамках краевой программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края" на 2014-2043 годы планируется отремонтировать 8514 МКД общей площадью 27 млн кв. м, в которых проживает 948,6 тыс. человек.
10:30:46 10-01-2024
Взносы надо повышать потому что темпы сбавились.
11:06:39 10-01-2024
ТАК И НУЖНО ОБЪЯСНЯТЬ ЛЮДЯМ , ЧТО ЗА ЛИФТЫ ВЕРХНЕЕ НАЧАЛЬСТВО ПОЛУЧИЛО ВТЫК ОТ ФЕДЕРАЛОВ. потому Административным ресурсом лишили часть МНОГО КВАРТИРНЫХ ДОМОВ.индивидуального СПЕЦ счета на КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт не взирая на решения СОБСТВЕННИКОВ .
13:25:49 10-01-2024
Гость (11:06:39 10-01-2024) ТАК И НУЖНО ОБЪЯСНЯТЬ ЛЮДЯМ , ЧТО ЗА ЛИФТЫ ВЕРХНЕЕ НАЧАЛЬСТ... ну так обратитесь в краевую прокуратуру, пусть она проверит нарушение Жилищного кодекса. Вообще, со стороны алтайского Минстроя очень много нарушений ЖК РФ. Что хотят, то и творят. И закон им не писан.
11:16:55 10-01-2024
А государство никак не хочет поучаствовать в этом вопросе ? Только за счет жителей ремонты ???
11:31:48 10-01-2024
в стране три " завода " по выпуску лифтов или комплектов и один в Белоруси вопрос ? где взять необходимое колличество лифтов на замену. Кто будет такое колличество работ выполнять? Качество работ можно без прогнозов и предположений "принять" И снова живущие в многоквартирных домах расчитывайте на себя а это 2 тысячи рублей на один квадратный метр площади квартиры и тренируйте ноги.
12:07:44 10-01-2024
Шумакова, 33 - лифты старые со времен 1995 года. Торцы продуваются ветром, при морозах в торцовых квартирах 17 градусов тепла. Ну и когда капиталить-то будут? А семейный подряд, читай, председатель УК и ее дочь гребут бабло!
12:25:51 10-01-2024
Гость (12:07:44 10-01-2024) Шумакова, 33 - лифты старые со времен 1995 года. Торцы проду... У нас дом 1968 года постройки. Тоже ждем когда сделают капремонт. Собираем по 15 рублей, говорят - мало, надо минимум по 20 с кв.метра! Половина жителей пенсионеры, откуда ТАКИЕ деньги?
13:35:19 10-01-2024
Гость (12:25:51 10-01-2024) У нас дом 1968 года постройки. Тоже ждем когда сделают капре... Размер, установленный правительством края сейчас, конечно, платить надо. Но ведь Фонд кап. ремонта и кправляющие компании заставляют жильцов голосовать за увеличение взноса на общем собрании. Голосовать за увеличение взноса поверх размера взноса - дело добровольное. Не голосуйте общим собранием и все. А если проголосовали за увеличение взноса, то точно так же можно ведь и отказаться, и вернуться к прежнему взносу, повторяю, который устанавливает краевая власть, опять же голосованием на общем собрании.
13:53:10 10-01-2024
Гость (13:35:19 10-01-2024) Размер, установленный правительством края сейчас, конечно, п... Люди согласны платить. Но нас не включают в программу. Просто вынуждают перейти на спецсчет.
14:58:54 10-01-2024
Гость (13:53:10 10-01-2024) Люди согласны платить. Но нас не включают в программу. Прос... Никто не имеет права не включить вас в Программу кап. ремонта, если вы ежемесячно платите взнос на кап. ремонт в Фонд кап. ремонта. Вы уже в этой программе, а то, что чиновники из-за своей некомпетентности не хотят ваш МКД поставить в очередь на кап. ремонт - это беспредел.
13:12:32 10-01-2024
Пусть государство компенсирует взносы жильцов на капитальный ремонт. Хотя бы половину.Сколько лет уже мы платим? Дом середины 80-х годов!! Лифты старые. Когда замените? Красноармейский 103!!
13:27:04 10-01-2024
В нашем доме большой процент неплательщиков(((. Просто не платят ни за что.
13:41:19 10-01-2024
Светлана (13:27:04 10-01-2024) В нашем доме большой процент неплательщиков(((. Просто не п... Взыманием взносов на кап. ремонт занимается Фонд кап. ремонта, а не жильцы. Собственники жилья не отвечают за соседей, которые не платят за кап. ремонт (почитайте Жилищный кодекс в разделе "Капитальный ремонт"). Фонд кап. ремонта имеет полное право подать в суд на неплательщиков взноса на кап. ремонт. Именно ФКР отвечает за 100% взымаемость взноса на кап. ремонт. Пусть жильцы МКД подадут в суд или прокуратуру на Фонд кап. ремонта, чтобы тот подсуетился и начал взыскивать с должников деньги. ФКР очень плохо ведет работу с должниками.
14:34:18 10-01-2024
Гость (13:53:10 10-01-2024) Люди согласны платить. Но нас не включают в программу. Прос... Все решает общее собрание собственников жилья - выбирают спецсчет или Фонд кап. ремонта. Почитайте ЖК РФ. Фонд кап. ремонта в плане ремонта - не сахар. Ремонтирует МКД плохо, нет никакого контроля за ходом ремонта. А то что вас не ставят в очередь на кап. ремонт - письменно получите ответ от администрации района - почему не ставят. Если напишут, что не ставят по причине недостаточных платежей взносов жильцов на кап. ремонт - смело обращайтесь в суд или прокуратуру, потому что собиранием взносов на кап. ремонт занимается ФКР.
14:48:50 10-01-2024
Гость (14:34:18 10-01-2024) Все решает общее собрание собственников жилья - выбирают спе... Вот именно . а кто сидит и ждет что им просто придут и сделают - так не работает! У нас в этом году будут менять электрику,сантехнику,трубы отопления. В 2026 году кап. ремонт крыши.
15:01:44 10-01-2024
Гость (14:48:50 10-01-2024) Вот именно . а кто сидит и ждет что им просто придут и сдела... да, все зависит от настойчивости и грамотности жильцов МКД. Кто захочет, тот добьётся
15:41:16 10-01-2024
Вот именно . а кто сидит и ждет что им просто придут и сделают - так не работает! У нас в этом году будут менять электрику,сантехнику,трубы отопления. В 2026 году кап. ремонт крыши. хочу спросить за счёт банкет? Вы представляете о какой сумме идет речь? сколько времени и какую сумму собрал ваш дом.? Или снова за счет всех домов города только тем кто б лижет?
15:53:12 10-01-2024
Гость (15:41:16 10-01-2024) Вот именно . а кто сидит и ждет что им просто придут и сдела... Сей банкет за счет Фонда Кап ремонта. Пинайте свою УК/домкома/ старшего. Нашему Дому 45 лет сбор шел в общий котел. И почитайте наконец КАК это работает, законы-постановления.раз ума не не хватает понять что НИКТО НЕ ПРИДЕТ И НЕ СДЕЛАЕТ ПРОСТО ТАК.
16:59:54 10-01-2024
Гость (15:41:16 10-01-2024) Вот именно . а кто сидит и ждет что им просто придут и сдела... все взносы ежемесячные аккумулируются на счету администраций района. Сам ФКР только ремонтирует МКД, но образует очередь на капитальный ремонт и финансирует его администрации районов. По очереди ремонтируют и финансируют дома. Конечно, сами жильцы накопили недостаточную сумму для ремонта. Администрация района в соответствии с Программой кап. ремонта дает оставшуюся сумму в рассрочку для ремонта дома, какая бы ни была сумма. Затем ФКР производит ремонт, Жильцы будут продолжать вносить взносы, пока не выплатят полностью стоимость произведенного ремонта. Честно говоря, Фонд кап. ремонта, на мой взгляд, совершенно ненужная структура. Только деньги из взносов ест, да конфликтует с жильцами МКД, потому что ремонт проводит непрофессиональными рабочими, просто людей с улицы берут. ФКР заключает договор со строительной компанией, а та заключает субподряд с какой-нибудь бригадой алкашей, которые и делают ремонт. Так что у жильцов нет возможности самим выбрать строительную бригаду и потребовать качество ремонта. ФКР приносит только вред, можно и без него обойтись - напрямую заключать договоры со строителями.