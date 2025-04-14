Жители каждого алтайского города примут участие в "Диктанте Победы"

"Единая Россия" организует историческое тестирование в седьмой раз

14 апреля 2025, 18:05, ИА Амител

Акция "Диктант Победы" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Жители Алтайского края снова примут участие в масштабном историческом тестировании. В честь празднования 80-летия Великой Победы в России и еще 89 странах мира пройдет "Диктант Победы". Главная задача акции – сохранение исторической памяти о Героях Великой Отечественной войны.

"Диктант стал самым масштабным историческим тестированием в мире, пройти который стремятся миллионы людей не только в России, но и за ее пределами. Все больше людей таким способом выражают почтение солдатам Победы, спасшим мир от нацистской заразы", – рассказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

В Алтайском крае будет работать более 340 очных площадок – в каждом городе и районе региона.

"К акции присоединились приборостроительный завод "Ротор", Бийский олеумный завод, Барнаульский станкостроительный завод, алтайский филиал государственного фонда "Защитники Отечества", вузы и школы края, научная библиотека им. В. Я. Шишкова и другие библиотеки. Центральная площадка в крае – Алтайское краевое Законодательное собрание", – добавила председатель общественного совета партпроекта "Историческая память" в Алтайском крае Алина Горлова.

Акция состоится в пятницу, 25 апреля. Пройти тестовые задания, зарегистрироваться онлайн или найти адрес ближайшей удобной площадки можно на официальном сайте проекта. В каждом варианте теста 25 вопросов, на решение участники получат 45 минут. Большая часть посвящена истории Великой Отечественной войны, но будут встречаться и вопросы по теме СВО. Добавить такой блок в этом году поручил лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.