Жители восьми улиц Барнаула остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Под ограничения попали десятки домов

16 ноября 2025, 17:40, ИА Амител

Кран на кухне / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле произошла авария на водопроводе по улице Приветная, 3. Она оставила без холодной воды десятки домов на восьми городских улицах. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Специалисты устраняют повреждение в водопроводном колодце. На время ремонта холодного водоснабжения не будет по следующим адресам:

ул. Власихинская, 42-90;

5-й Выезд, 2-5;

ул. Приречная, 3 (2-х эт.);

ул. Брусничная, 1-5, 2-14;

ул. Пихтовая, 1-13, 2-14;

ул. Дивная, 2-10, 1-11;

ул. Заповедная, 2-14;

ул. Еловая, 1-5.

Примерное время устранения неполадок пока неизвестно.

Напомним, в краевой столице устраняют утечку, которая произошла днем 16 ноября на улице Энтузиастов. В результате аварии вода затопила проезжую часть. Воды лишилась поликлиника и часть жилого многоэтажного дома. Ремонт планируют завершить к 20:30 16 ноября.