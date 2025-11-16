НОВОСТИОбщество

Жители восьми улиц Барнаула остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Под ограничения попали десятки домов

16 ноября 2025, 17:40, ИА Амител

В Барнауле произошла авария на водопроводе по улице Приветная, 3. Она оставила без холодной воды десятки домов на восьми городских улицах. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Специалисты устраняют повреждение в водопроводном колодце. На время ремонта холодного водоснабжения не будет по следующим адресам:

  • ул. Власихинская, 42-90;
  • 5-й Выезд, 2-5;
  • ул. Приречная, 3 (2-х эт.);
  • ул. Брусничная, 1-5, 2-14;
  • ул. Пихтовая, 1-13, 2-14;
  • ул. Дивная, 2-10, 1-11;
  • ул. Заповедная, 2-14;
  • ул. Еловая, 1-5.

Примерное время устранения неполадок пока неизвестно.

Напомним, в краевой столице устраняют утечку, которая произошла днем 16 ноября на улице Энтузиастов. В результате аварии вода затопила проезжую часть. Воды лишилась поликлиника и часть жилого многоэтажного дома. Ремонт планируют завершить к 20:30 16 ноября.

В Барнауле затопило проезжую часть по улице Энтузиастов

Специалисты городского водоканала устраняют утечку
Avatar Picture
Да

18:50:03 16-11-2025

Это что происходит? Кто может внести пояснения

Avatar Picture
Гость

22:32:24 16-11-2025

ул. приветная. а приречная в другом конце города

