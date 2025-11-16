Жители восьми улиц Барнаула остались без холодной воды из-за коммунальной аварии
Под ограничения попали десятки домов
16 ноября 2025, 17:40, ИА Амител
Кран на кухне / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Барнауле произошла авария на водопроводе по улице Приветная, 3. Она оставила без холодной воды десятки домов на восьми городских улицах. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Специалисты устраняют повреждение в водопроводном колодце. На время ремонта холодного водоснабжения не будет по следующим адресам:
- ул. Власихинская, 42-90;
- 5-й Выезд, 2-5;
- ул. Приречная, 3 (2-х эт.);
- ул. Брусничная, 1-5, 2-14;
- ул. Пихтовая, 1-13, 2-14;
- ул. Дивная, 2-10, 1-11;
- ул. Заповедная, 2-14;
- ул. Еловая, 1-5.
Примерное время устранения неполадок пока неизвестно.
Напомним, в краевой столице устраняют утечку, которая произошла днем 16 ноября на улице Энтузиастов. В результате аварии вода затопила проезжую часть. Воды лишилась поликлиника и часть жилого многоэтажного дома. Ремонт планируют завершить к 20:30 16 ноября.
18:50:03 16-11-2025
Это что происходит? Кто может внести пояснения
22:32:24 16-11-2025
ул. приветная. а приречная в другом конце города