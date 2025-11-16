В Барнауле затопило проезжую часть по улице Энтузиастов

Специалисты городского водоканала устраняют утечку

16 ноября 2025, 11:33, ИА Амител

Фото: "В курсе 22" / t.me/vkurse22

В Барнауле проезжую часть по улице Энтузиастов затопило водой. Как сообщают очевидцы, поток идет со стороны улицы Солнечная Поляна. Кадры с места события опубликовал Telegram-канал "В курсе 22".

«На Энтузиастов потоп. Со стороны Солнечной Поляны текут ручьи», – прокомментировали ситуацию очевидцы.

В сообществе "Дружный район Барнаул" местные жители написали, что вода также разлилась по улице Попова.

Как сообщили в пресс-службе городского водоканала, произошла утечка. Ее уже устраняют специалисты.

Напомним, вечером 13 ноября в центре Барнаула пропала холодная и горячая вода. Первыми об отсутствии горячей и холодной воды сообщили жители на улице Пролетарской, чуть позже с этой проблемой столкнулись на улицах Партизанской и Чкалова. Тогда специалисты городского водоканала заявили, что в районе улицы Партизанской и Малого Прудского переулка произошла утечка.