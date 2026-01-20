Жительница Алтайского края планировала купить машину, но попала на аферистов

В полиции призвали граждан быть бдительными и не переводить незнакомым лицам деньги

20 января 2026, 11:30, ИА Амител

Мошенники / Автомобиль / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жительница Егорьевского района стала жертвой интернет-мошенников, пытаясь купить автомобиль по объявлению, – с заявлением о хищении денег она обратилась в полицию Рубцовска, сообщили в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю.

Как рассказала потерпевшая правоохранителям, на сайте бесплатных объявлений она нашла предложение о продаже отечественного автомобиля по привлекательной цене. Женщина связалась с продавцом по телефону и договорилась о покупке. Опасаясь, что выгодную сделку могут перехватить другие покупатели, она перевела на указанный счет задаток в размере пяти тысяч рублей.

В назначенный день женщина приехала на место встречи, однако ни автомобиля, ни продавца там не оказалось. Связаться с мужчиной ей не удалось – он перестал выходить на связь, а объявление о продаже машины стало недоступным. После этого гражданка обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". В полиции призвали граждан быть бдительными и не переводить незнакомым лицам деньги в качестве предоплаты, не убедившись в реальности товара и безопасности сделки.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае задержана организованная преступная группа, которая обманывала россиян при покупке японских автомобилей через интернет. По данным полиции региона, сумма ущерба превысила 130 миллионов рублей.