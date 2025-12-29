Жительница Барнаула попросила помощи из-за "плачевного" состояния дома
Никаких мер по устранению аварии не принимается
29 декабря 2025, 11:00, ИА Амител
Жительница Барнаула, проживающая в доме № 55 на улице Эмилии Алексеевой, сообщила о критической ситуации в своем подъезде. По ее словам, в течение двух месяцев из отопительных труб в подвале постоянно течет кипяток, из окон идет пар, что привело к серьезным последствиям в ее квартире на первом этаже.
Как пишет читательница в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул", в угловой комнате стена полностью отсырела, нижняя часть почернела, а в помещении стоит сильная сырость. Она неоднократно обращалась в управляющую компанию "Наследие" и в администрацию, но, по ее утверждению, никаких мер по устранению аварии не принимается.
Женщина также описывает общее состояние дома как плачевное: фасад отваливается, по всему зданию идут глубокие трещины, а само строение стянуто.
Она выражает серьезную обеспокоенность за безопасность жильцов: «Очень страшно, что если стена не выдержит, то подъезд рухнет и будет много жертв».
На данный момент официальных комментариев от управляющей компании или городских властей не поступало.
Ранее жильцы многоквартирного дома по адресу ул. Эмилии Алексеевой, 5/1, в Барнауле столкнулись с опасной ситуацией – с крыши здания нависали крупные снежные массы.
11:42:21 30-12-2025
Этот розовооранжевый позор надо было снести еще лет 30 назад. Шарага и бомжатник позорный. И кто может в этом бомжатнике жить..фу
11:58:20 30-12-2025
домик 1964 года постройки - практически новый.
подштукатурить, подкрасить, батареи на металлизированый скотч, и все будет норм еще лет 20.
но это конечно если правильным потцам участок не нужен.