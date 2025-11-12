Россиянка развела карпов в затопленном подвале дома, чтобы приготовить их на Новый год

Кроме того, такой акцией женщина хочет привлечь внимание администрации к проблемам с подтоплениями домов

Жительница Кемеровской области сообщила "Газете.ru" о своем необычном способе привлечь внимание местных властей к проблеме подтоплений в Белово: она начала разводить карпов в своем затопленном подвале. По ее словам, вода стоит в подвале с августа, лишая ее возможности хранить собранный урожай.

«В прошлые годы, часто в мае, вода затапливала подвал на 10–30 см, но к августу уходила. В 2025-м вода прибывает с марта и в августе стремительно затопила подвалы домов Белово. Около полутора тысяч домов тоже столкнулись с этой проблемой. Есть дома, где обваливаются стены. Власти знают о случившемся с августа, но кроме рытья ливневок и заключения договора с новосибирскими геологами никаких действий не предпринято».

Женщина также поделилась мотивацией выбора именно карпов для разведения и рассказала о планах на будущее, когда рыба вырастет.