Россиянка развела карпов в затопленном подвале дома, чтобы приготовить их на Новый год

Кроме того, такой акцией женщина хочет привлечь внимание администрации к проблемам с подтоплениями домов

12 ноября 2025, 17:44, ИА Амител

Блюда из рыбы / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Жительница Кемеровской области сообщила "Газете.ru" о своем необычном способе привлечь внимание местных властей к проблеме подтоплений в Белово: она начала разводить карпов в своем затопленном подвале. По ее словам, вода стоит в подвале с августа, лишая ее возможности хранить собранный урожай.

«В прошлые годы, часто в мае, вода затапливала подвал на 10–30 см, но к августу уходила. В 2025-м вода прибывает с марта и в августе стремительно затопила подвалы домов Белово. Около полутора тысяч домов тоже столкнулись с этой проблемой. Есть дома, где обваливаются стены. Власти знают о случившемся с августа, но кроме рытья ливневок и заключения договора с новосибирскими геологами никаких действий не предпринято».

Женщина также поделилась мотивацией выбора именно карпов для разведения и рассказала о планах на будущее, когда рыба вырастет.

«Администрация утверждает, что в моем подвале "грунтовая" вода – более 10 кубометров, которая пропадает зря. Поскольку надежды на ликвидацию воды зимой почти нет, хранить урожай негде, пусть хоть карпы растут. Я создала группу, где планирую разыгрывать карпов к праздничному столу среди участников с помощью генератора случайных чисел, – к Новому году они должны набрать хороший вес».

Avatar Picture
Кхм...

19:06:32 12-11-2025

А ведь вариант.

Avatar Picture
Гость

20:14:15 12-11-2025

Ох! Оштрафуют бабу, в утробу местного бюджета.

Avatar Picture
Musik

21:51:24 12-11-2025

Гость (20:14:15 12-11-2025) Ох! Оштрафуют бабу, в утробу местного бюджета.... Кулибиных всегда кошмарят. И Ползуновых. И Ломоносовых.

Avatar Picture
Гость

10:08:20 13-11-2025

Musik (21:51:24 12-11-2025) Кулибиных всегда кошмарят. И Ползуновых. И Ломоносовых. ... Кулибиных с шизанутыми не путайте.

Avatar Picture
Мимопроходящий

09:34:11 13-11-2025

Слово "дренаж" совсем незнакомо ни жителям, ни администрации??

Avatar Picture
Гость

10:12:38 13-11-2025

Мимопроходящий (09:34:11 13-11-2025) Слово "дренаж" совсем незнакомо ни жителям, ни администрации... Дренаж работает если есть куда воду отводить. А если грунтовые воды выше дренажа? Или администрация должна законы природы отменить? Дуростью было не засыпать подвал сразу, когда выяснилось, что его уровень ниже уровня вод, пусть и с мая по август.

Avatar Picture
Мимопроходящий

10:48:14 13-11-2025

Гость (10:12:38 13-11-2025) Дренаж работает если есть куда воду отводить. А если грунтов... В таком случае отводится в яму и оттуда тупо откачивается периодически. А иначе дом может просто утонуть.

Avatar Picture
Гость

13:04:26 13-11-2025

Мимопроходящий (10:48:14 13-11-2025) В таком случае отводится в яму и оттуда тупо откачивается пе... Почему в яму не будут поступать грунтовые воды? Уровень одинаков.

Avatar Picture
Гость

09:38:14 13-11-2025

"к Новому году они должны набрать хороший вес"------ Ее обманули... За полгода карп хороший вес не наберет. Хотя м.б. я и ошибаюсь. Движняка, у него в этой кубатуре, практически нет, кормят скорее всего хорошо. Мэй би и разжиреет до килограмма. Но и килошный карп это не карп.

Avatar Picture
Musik

10:20:30 13-11-2025

Гость (09:38:14 13-11-2025) "к Новому году они должны набрать хороший вес"------ Ее обма... горбуша в искусственном водоеме - набор товарного веса за 9 месяцев.
эта тётя сейчас поднаберется опыта - и взлетит. типа ракшина.
вот прямо желаю ей!
и мы рыбки пожрем.

Avatar Picture
Гость

13:05:41 13-11-2025

Musik (10:20:30 13-11-2025) горбуша в искусственном водоеме - набор товарного веса за 9 ... С тетиными фекалиями. Уровень выгребной ямы совпадает с подвалом

