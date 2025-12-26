Жители Барнаула пожаловались на нависающий снег с дома на улице Эмилии Алексеевой
УК не обеспечивает должного содержания двора
26 декабря 2025, 10:15, ИА Амител
Жильцы многоквартирного дома по адресу ул. Эмилии Алексеевой, 5/1, в Барнауле столкнулись с опасной ситуацией – с крыши здания нависают крупные снежные массы. На опубликованном в Сети видео можно заметить, как снег свисает прямо над кондиционерами и местом, где могут ходить люди.
Автор записи, жительница дома Людмила, пожаловалась, что управляющая компания "Созвездие" не реагирует на проблему. По ее словам, новая УК не обеспечивает должного содержания двора: в подъезде не убирают, ступеньки не чистят, а мусорный бак пришел в негодность.
«Дозвониться до них сложно», – добавила женщина в публикации для Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул".
Ситуация создает реальную угрозу для жильцов и прохожих, однако официальной реакции от управляющей компании пока не последовало.
10:26:53 26-12-2025
Жители пусть озвучат цифру за содержание МКД. А то может как платят, так и получают.
10:58:24 26-12-2025
А за капающий с крыши дождь они еще не додумались пожаловаться? 😏
11:15:36 26-12-2025
"снег свисает прямо над кондиционерами и местом, где могут ходить люди" - кондиционеры с фасада демонтировать, места прохода людей огородить и запретить там ходить. Тоже мне, проблемы...
11:56:21 26-12-2025
Звоните в администрацию Октябрьского района, Они быстро админинистративный протокол на УК составят.
14:04:00 26-12-2025
«В обязанности дворника входит очищение периметра вокруг дома, его надо огородить заборами, повесить замки, чтобы глупые дети не пролезли. Признать работу дворников повышенной опасности и повысить зарплату, выдать каски, бронежилеты» - зачем "городить огород" в городе когда есть обязанность чистить крыши, а дворник имеет право не чистить и потребовать устранить опасность.