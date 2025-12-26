Жители Барнаула пожаловались на нависающий снег с дома на улице Эмилии Алексеевой

УК не обеспечивает должного содержания двора

26 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

Жильцы многоквартирного дома по адресу ул. Эмилии Алексеевой, 5/1, в Барнауле столкнулись с опасной ситуацией – с крыши здания нависают крупные снежные массы. На опубликованном в Сети видео можно заметить, как снег свисает прямо над кондиционерами и местом, где могут ходить люди.

Автор записи, жительница дома Людмила, пожаловалась, что управляющая компания "Созвездие" не реагирует на проблему. По ее словам, новая УК не обеспечивает должного содержания двора: в подъезде не убирают, ступеньки не чистят, а мусорный бак пришел в негодность.

«Дозвониться до них сложно», – добавила женщина в публикации для Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул".

Ситуация создает реальную угрозу для жильцов и прохожих, однако официальной реакции от управляющей компании пока не последовало.

