В Барнауле женщина после прыжка с парашютом повисла на вершине сосны

Любительница приключений в прямом смысле оказалась между небом и землей

17 сентября 2024, 13:38, ИА Амител

Жительница Барнаула после прыжка с парашютом повисла на вершине сосны, сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.

"Люди ищут адреналин, спасатели – его любителей. Бесстрашная и везучая женщина зависла между небом и землей", – отметили в ведомстве.

Спасатели нашли любительницу экстремального отдыха в районе поселка Лесного. С помощью альпинистского снаряжения и лестницы женщину спустили на землю, помощь медиков не понадобилась.

Парашют на сосне / Фото: МЧС России