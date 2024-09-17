В Барнауле женщина после прыжка с парашютом повисла на вершине сосны
Любительница приключений в прямом смысле оказалась между небом и землей
17 сентября 2024, 13:38, ИА Амител
Жительница Барнаула после прыжка с парашютом повисла на вершине сосны, сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.
"Люди ищут адреналин, спасатели – его любителей. Бесстрашная и везучая женщина зависла между небом и землей", – отметили в ведомстве.
Спасатели нашли любительницу экстремального отдыха в районе поселка Лесного. С помощью альпинистского снаряжения и лестницы женщину спустили на землю, помощь медиков не понадобилась.
Парашют на сосне / Фото: МЧС России
13:48:26 17-09-2024
если снизу посмотреть - трусы будет видно 😂😂😂
14:05:41 17-09-2024
Зря сняли.
14:13:44 17-09-2024
И инструкторы, бывает, этак вот.
Случай.
15:09:36 17-09-2024
Человек платит деньги ради развлечения, но попадает в опасность. За спасение он платит деньги?
18:01:40 17-09-2024
Гость (15:09:36 17-09-2024) Человек платит деньги ради развлечения, но попадает в опасно...
Вы пошли в парк и сели на карусель. Карусель сломалась. Вы должны платить спасателям, чтобы вас сняли с неё?
19:12:31 17-09-2024
Дама, видимо, плохо прошла инструктаж. Там достаточно долго и подробно объясняют всё, проверяют каждого,понял ли он, как надо делать. Естественно, перед вылетом измеряют силу и направление ветра. Раскрытие парашюта принудительное, ничего сложного нет.
22:52:26 17-09-2024
Гость (19:12:31 17-09-2024) Дама, видимо, плохо прошла инструктаж. Там достаточно долго ... не пешите чего не знаете! Я прыгал у нас с парашутом. Подписал бумажку перед вылетом о том, что при наступлении моей смерти в связи с ЧС, моей семье выплятят 5 тысяч рублей. Это было 18 лет назад. Сейчас наверно побольше сумма )))))))))))))))))))))))))))))))
08:06:00 19-09-2024
Гость (22:52:26 17-09-2024) не пешите чего не знаете! Я прыгал у нас с парашутом. Подпи... Брехня. Никто таких бумажек не подписывает. А вот страховаться перед прыжком заставляют. Что то в районе 500р.