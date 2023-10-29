Жительница Новосибирской области оправдывает сожителя, избивающего ее детей

Женщина разъехалась с мужчиной, но продолжает поддерживать с ним отношения

29 октября 2023, 18:32, ИА Амител

Жительница села Убинского в Новосибирской области оправдывает сожителя, избивающего ее детей. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Сельчане говорят, что мужчина склонен к выпивке, устраивает ночные гулянки и поднимает руку на близких. Люди рассказали, что однажды он избил девятилетнюю девочку удочкой и ударил рукой по лицу.

После того как видео со случившимся попало в соцсети, мать девочки проверили, выписали ей штраф. На этом история не закончилась, женщина приехала на "Мужское/Женское" где стала оправдывать действия сожителя. По ее словам, мужчина заступился, когда дочь стала огрызаться.

Сейчас пара разъехалась, женщина живет в другом районе, но отношения они продолжают поддерживать.