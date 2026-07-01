Жителя Алтая, уехавшего в Москву, не могут найти почти две недели

Последний раз мужчина выходил на связь 22 июня с Казанского вокзала

01 июля 2026, 15:16, ИА Амител

Пропавший Максим Рыспаев / Фото: ПСО "СпасАлтай22"

Волонтеры поисково-спасательного отряда "СпасАлтай22" объявили поиски 42-летнего жителя Республики Алтай, который пропал после поездки в Москву. Последний раз мужчина выходил на связь 22 июня с Казанского вокзала.

Как сообщили добровольцы, Максим Рыспаев 19 июня выехал из Горно-Алтайска в столицу. Спустя несколько дней, 22 июня, он связался с близкими, находясь на Казанском вокзале Москвы. После этого связь с мужчиной прервалась, и о его местонахождении ничего не известно.

Поисковики сообщают, что рост пропавшего около 170 сантиметров, телосложение среднее. Волосы темные с проседью. Особая примета — шрам на среднем пальце левой руки, оставшийся после сведения татуировки.

Предположительно, в день исчезновения мужчина был одет в серую футболку, черные брюки, кофту и темно-зеленые кроссовки. При себе у него была серая борсетка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Максима Рыспаева, просят сообщить информацию по телефонам 112, 102 или 8-913-994-07-43.