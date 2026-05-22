На Алтае ищут 78-летнего пенсионера в джинсовой жилетке, который вышел из дома и пропал
Проживает в СНТ "Алтайстрой" в Косихинском районе
22 мая 2026, 12:14, ИА Амител
В Алтайском крае разыскивают Тюкова Павла Алексеевича 1948 года рождения, сообщает региональное отделение "ЛизыАлерт".
«21 мая 2026 года вышел из дома и не вернулся. Проживает в СНТ "Алтайстрой" в Косихинском районе», — говорится в ориентировке.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Был одет: голубая джинсовая жилетка, светло-серая рубашка, коричневые брюки, коричневые тапки.
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