На Алтае ищут 78-летнего пенсионера в джинсовой жилетке, который вышел из дома и пропал

В Алтайском крае разыскивают Тюкова Павла Алексеевича 1948 года рождения, сообщает региональное отделение "ЛизыАлерт".

«21 мая 2026 года вышел из дома и не вернулся. Проживает в СНТ "Алтайстрой" в Косихинском районе», — говорится в ориентировке.