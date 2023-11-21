Жителя Алтайского края осудили за то, что он чуть не убил жену
Завершить начатое ему помешали соседи, которые вмешались в ситуацию
21 ноября 2023, 16:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жителя Мамонтовского района Алтайского края отправили в колонию за то, что он пытался убить жену. Об этом рассказали в региональном СК.
Мужчина пришел домой к жене, с которой не жил несколько лет, и стал избивать ее, ударил ножом в грудь. После этого достал самодельный купленный пистолет и, угрожая, заставил привязать к трубе веревку, а другой конец обвязать вокруг шеи, тем самым сымитировав самоубийство.
Выполнить задуманное мужчине помешали соседи.
В ходе следствия он не признавал вину и отказывался давать показания, но суд признал его виновным. На шесть лет сельчанина отправили в колонию строгого режима.
17:08:36 21-11-2023
Значит вывела мужика, что он уже готов был на мокруху пойти. Не верится, что она прям белая и пушистая овечка.
20:25:01 21-11-2023
Гость (17:08:36 21-11-2023) Значит вывела мужика, что он уже готов был на мокруху пойти.... Сами такой же?
09:13:39 22-11-2023
Гость (17:08:36 21-11-2023) Значит вывела мужика, что он уже готов был на мокруху пойти.... Я правильно понимаю, что если завтра сосед по подъезду решит, что вы его "вывели", то ему можно вас грохнуть? Ну или хотя бы избить. А если водитель проезжающей машины решит, что вы слишком медленно переходите и его это "выводит", то ему можно вас слегка сбить? Продавцу в магазине, которому покажется, что вы достали деньги слишком медленно, вполне допустимо дать вам по лицу. И так далее. Ничего нового в России - как обычно, виноватят жертву, а не преступника. Обратитесь с предложением переписать УК, а то в нем почему-то не пишут, в каком случае можно убить "доводившего" тебя.
14:49:15 22-11-2023
Гость (09:13:39 22-11-2023) Я правильно понимаю, что если завтра сосед по подъезду решит... Не правильно. Ты словоблуд! Другого ожидать от полувменяемых жителей богом забытого аула даже не стоит. Не даю советы, но тут не удержусь. Про состояние аффекта почитай, если читать и понимать документы законов в состоянии.
14:57:04 22-11-2023
Гость (14:49:15 22-11-2023) Не правильно. Ты словоблуд! Другого ожидать от полувменяемых... "Документы законов"... Какой слог, какие запятые (с) Офигеть состояние аффекта) Заставлять имитировать самоубийство - это не аффект, это план. Ты это, когда будешь что-то подобное планировать, подготовься получше. Ну или заранее приготовься добровольцем к музыкантам. Мне твои советы не нужны, а вот тебе бы прислушаться, дабы не присесть гарантированно и надолго...