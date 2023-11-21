Жителя Алтайского края осудили за то, что он чуть не убил жену

Завершить начатое ему помешали соседи, которые вмешались в ситуацию

21 ноября 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жителя Мамонтовского района Алтайского края отправили в колонию за то, что он пытался убить жену. Об этом рассказали в региональном СК.

Мужчина пришел домой к жене, с которой не жил несколько лет, и стал избивать ее, ударил ножом в грудь. После этого достал самодельный купленный пистолет и, угрожая, заставил привязать к трубе веревку, а другой конец обвязать вокруг шеи, тем самым сымитировав самоубийство.

Выполнить задуманное мужчине помешали соседи.

В ходе следствия он не признавал вину и отказывался давать показания, но суд признал его виновным. На шесть лет сельчанина отправили в колонию строгого режима.