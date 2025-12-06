Жителя Барнаула отправили в тюрьму за призывы к терроризму

Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы

06 декабря 2025, 13:35, ИА Амител

Алтайский краевой суд / Фото: amic.ru

В Барнауле вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в склонении к терроризму и намерении основать террористическую организацию. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным следствия, с июля 2022 по август 2024 года подсудимый разрабатывал план по осуществлению террористических актов в пределах России. В частности, планировалось его назначение главой террористической группы и проведение вербовки исполнителей. Незаконная активность была остановлена усилиями сотрудников регионального управления ФСБ.