НОВОСТИОбщество

Жителям французского города запретили на неделю "ныть и жаловаться"

Акцию назвали "неделя вежливости"

30 ноября 2025, 12:00, ИА Амител

Флаг Франции / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Флаг Франции / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В городе Сен-Брие, во Франции, местные органы самоуправления запустили оригинальную инициативу, направленную на искоренение склонности к постоянным жалобам. В рамках этой стратегии была анонсирована "неделя вежливости", о чем сообщает издание The Times.

Городская администрация создала для горожан детальное руководство, включающее советы о том, как завязывать простые и доброжелательные беседы в публичных местах, таких как очереди и общественный транспорт. Кроме того, мэрия предложила вести личные журналы достижений в проявлении вежливости, гарантируя награды тем, кто успешно выполнит поставленную задачу.

Ночной клуб. Вечеринка / Фото: pxhere.com

В Барнауле временно закрыли ночной клуб после жалоб жителей на шум

С владельца клуба через суд требуют устранения всех выявленных нарушений
НОВОСТИОбщество

жалобы и просьбы Франция

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

14:52:55 30-11-2025

Ну так это с учётом аим постом совпадает. Мы тоже не ноем.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров