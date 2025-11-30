Жителям французского города запретили на неделю "ныть и жаловаться"

Акцию назвали "неделя вежливости"

30 ноября 2025, 12:00, ИА Амител

Флаг Франции / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В городе Сен-Брие, во Франции, местные органы самоуправления запустили оригинальную инициативу, направленную на искоренение склонности к постоянным жалобам. В рамках этой стратегии была анонсирована "неделя вежливости", о чем сообщает издание The Times.

Городская администрация создала для горожан детальное руководство, включающее советы о том, как завязывать простые и доброжелательные беседы в публичных местах, таких как очереди и общественный транспорт. Кроме того, мэрия предложила вести личные журналы достижений в проявлении вежливости, гарантируя награды тем, кто успешно выполнит поставленную задачу.