В Барнауле временно закрыли ночной клуб после жалоб жителей на шум
С владельца клуба через суд требуют устранения всех выявленных нарушений
24 октября 2025, 20:30, ИА Амител
В Барнауле по решению суда временно приостановлена деятельность ночного клуба после многочисленных жалоб местных жителей и выявленных нарушений пожарной безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.
Основанием для закрытия заведения стали почти сотня обращений в полицию о нарушении общественного порядка и систематические жалобы на ночной шум.
Прокурорская проверка подтвердила грубые нарушения требований пожарной безопасности, а именно: отсутствие работоспособной пожарной сигнализации и необорудованный надлежащим образом эвакуационный выход.
«По результатам инициированной проверки сведения о грубых нарушениях требований пожарной безопасности подтвердились», – заявили в надзорном ведомстве.
По данным источника "Банкфакса", речь идет о клубе Neon, расположенном на Павловском тракте, 60д.
Анализ комментариев в социальных сетях показал, что жители близлежащих домов регулярно жаловались на шум в ночное время и антиобщественное поведение посетителей заведения.
В настоящее время с владельца клуба через суд требуют устранения всех выявленных нарушений. До принятия окончательного решения по иску деятельность заведения приостановлена.
Ранее барнаульцы пожаловались на очередную драку возле ночного клуба на Павловском тракте.
Гадюшатник закрыть!