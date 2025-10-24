В Барнауле временно закрыли ночной клуб после жалоб жителей на шум

С владельца клуба через суд требуют устранения всех выявленных нарушений

24 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Ночной клуб. Вечеринка / Фото: pxhere.com

В Барнауле по решению суда временно приостановлена деятельность ночного клуба после многочисленных жалоб местных жителей и выявленных нарушений пожарной безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.

Основанием для закрытия заведения стали почти сотня обращений в полицию о нарушении общественного порядка и систематические жалобы на ночной шум.

Прокурорская проверка подтвердила грубые нарушения требований пожарной безопасности, а именно: отсутствие работоспособной пожарной сигнализации и необорудованный надлежащим образом эвакуационный выход.

«По результатам инициированной проверки сведения о грубых нарушениях требований пожарной безопасности подтвердились», – заявили в надзорном ведомстве.

По данным источника "Банкфакса", речь идет о клубе Neon, расположенном на Павловском тракте, 60д.

Анализ комментариев в социальных сетях показал, что жители близлежащих домов регулярно жаловались на шум в ночное время и антиобщественное поведение посетителей заведения.

В настоящее время с владельца клуба через суд требуют устранения всех выявленных нарушений. До принятия окончательного решения по иску деятельность заведения приостановлена.

Ранее барнаульцы пожаловались на очередную драку возле ночного клуба на Павловском тракте.