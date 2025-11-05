Жителю Алтая грозит до шести лет за потраченную с чужой карты тысячу рублей

Оперативники в короткий срок задержали злоумышленника

05 ноября 2025, 15:00, ИА Амител

Карты российских банков / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 50-летний житель Рубцовска нашел банковскую карту и расплатился ею в магазине, сообщает региональное МВД.

«26-летняя жительница потеряла банковскую карту, а в дальнейшем заметила, что с нее списываются деньги. Оперативники в короткий срок задержали злоумышленника», – рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, нашедший карту мужчина успел расплатиться ею лишь в одном магазине. Причиненный ущерб составил около одной тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. Рубцовчанину грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с банковского счета".

