Жителю Алтая грозит до шести лет за потраченную с чужой карты тысячу рублей
Оперативники в короткий срок задержали злоумышленника
05 ноября 2025, 15:00, ИА Амител
В Алтайском крае 50-летний житель Рубцовска нашел банковскую карту и расплатился ею в магазине, сообщает региональное МВД.
«26-летняя жительница потеряла банковскую карту, а в дальнейшем заметила, что с нее списываются деньги. Оперативники в короткий срок задержали злоумышленника», – рассказали в ведомстве.
Как выяснилось, нашедший карту мужчина успел расплатиться ею лишь в одном магазине. Причиненный ущерб составил около одной тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело. Рубцовчанину грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с банковского счета".
Ранее безработный житель Алтайского края нашел банковскую карту, купил продукты и сильно выпил.
15:11:51 05-11-2025
Вот и правильно. у меня ысн тоже месяц назад терял карту, благо я деньги успел перевести, пока еще была надежда, что найдется дома, а вечером глядь, на девятьсот с чем то рублей, попытка оплаты, в каком то ИП....судя по всему в новоселикатном в пивнушке.
Совсем у людей совести нет. А ведь это полноценное воровство, в моем случае попытка кражи.
Только вряд ли в моем случае нашли бы злоумышленника, поэтому заявление не писал. Но сам факт, остается фактом.
Нужно увеличивать сроки наказания, чтобы неповадно было. Чтобы нашедший карту не бежал пытаться халявы получить, а бежал в банк, отдать утерянную человеком вещь (карту)
16:06:51 05-11-2025
6 лет севшей за руль подшофе Вебер и 6 лет рубцовчанину за кражу с банковского счета тыщи рублей..
16:47:37 05-11-2025
да уж (16:06:51 05-11-2025) 6 лет севшей за руль подшофе Вебер и 6 лет рубцовчанину за к... интересно, а сколько лет дают за выведенные за рубеж миллиарды? или ответственность уменьшается в зависимости от увеличения нулей в сумме воровства?