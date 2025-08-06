Безработный житель Алтая нашел банковскую карту, купил продукты и сильно выпил

Сельчанину грозит до шести лет лишения свободы

Банковские дебетовые карты / Фото: amic.ru

В Алтайском крае правоохранители задержали 44-летнего жителя села Чарышского, подозреваемого в краже денег с банковской карты, сообщает региональное МВД.

16-летний подросток во время прогулки потерял свою банковскую карту. Ее подобрал неизвестный и начал расплачиваться ею в магазинах, потратив более 3 тыс. рублей.

Злоумышленника вычислили по записям камер видеонаблюдения, им оказался безработный и ранее судимый мужчина.

«Задержанный рассказал, что после отказа оплаты он сломал и выбросил карту, но куда именно, не помнит, потому что на момент совершения преступления находился в нетрезвом состоянии», – сообщили в ведомстве.

Сельчанину грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с банковского счета".

