НОВОСТИПроисшествия

Безработный житель Алтая нашел банковскую карту, купил продукты и сильно выпил

Сельчанину грозит до шести лет лишения свободы

06 августа 2025, 10:28, ИА Амител

Банковские дебетовые карты / Фото: amic.ru
Банковские дебетовые карты / Фото: amic.ru

В Алтайском крае правоохранители задержали 44-летнего жителя села Чарышского, подозреваемого в краже денег с банковской карты, сообщает региональное МВД.

16-летний подросток во время прогулки потерял свою банковскую карту. Ее подобрал неизвестный и начал расплачиваться ею в магазинах, потратив более 3 тыс. рублей.

Злоумышленника вычислили по записям камер видеонаблюдения, им оказался безработный и ранее судимый мужчина.

«Задержанный рассказал, что после отказа оплаты он сломал и выбросил карту, но куда именно, не помнит, потому что на момент совершения преступления находился в нетрезвом состоянии», – сообщили в ведомстве.

Сельчанину грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с банковского счета".

Ранее в Алтайском крае больной украл банковскую карту соседа по палате и почувствовал себя барином.

Фото: unsplash.com

Житель Алтая потерял банковскую карту, когда заправлялся, а потом читал сообщения, как кто-то заправлялся

Молодой человек получил уведомления от мобильного приложения банка о трате средств
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Криминал

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

10:51:00 06-08-2025

чужая карта если ей расплачиваешься считается кражей. А если просто подобрал и ходишь, то это простой кусок пластика. Можно зимой окна машины от изморози очищать, ни чего за это не будет.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:16:05 19-08-2025

Гость (10:51:00 06-08-2025) чужая карта если ей расплачиваешься считается кражей. А если... Вы бы с юристом проконсультировались перед протиранием стекла, карта является имуществом банка, эдак вы моральные страдания собственнику банка причините, слыханное ли дело картой стекло шабаркать)))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:36 06-08-2025

Ну правильно, а мы будем теперь его 6 лет содержать за 3тысячи рублей кражи....

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:47 06-08-2025

В тюрьме ему будет хорошо, у него будет крыша над головой, горячая вода, кровать, регулярное питание. Мечта, а не жизнь.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:20 06-08-2025

Гость (11:25:47 06-08-2025) В тюрьме ему будет хорошо, у него будет крыша над головой, г... Вряд ли его посадят в тюрьму за 3 тысячи. Скорее всего отправят в ИТК. Там и будет отрабатывать свое содержание.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров