Безработный житель Алтая нашел банковскую карту, купил продукты и сильно выпил
06 августа 2025, 10:28, ИА Амител
В Алтайском крае правоохранители задержали 44-летнего жителя села Чарышского, подозреваемого в краже денег с банковской карты, сообщает региональное МВД.
16-летний подросток во время прогулки потерял свою банковскую карту. Ее подобрал неизвестный и начал расплачиваться ею в магазинах, потратив более 3 тыс. рублей.
Злоумышленника вычислили по записям камер видеонаблюдения, им оказался безработный и ранее судимый мужчина.
«Задержанный рассказал, что после отказа оплаты он сломал и выбросил карту, но куда именно, не помнит, потому что на момент совершения преступления находился в нетрезвом состоянии», – сообщили в ведомстве.
Сельчанину грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с банковского счета".
10:51:00 06-08-2025
чужая карта если ей расплачиваешься считается кражей. А если просто подобрал и ходишь, то это простой кусок пластика. Можно зимой окна машины от изморози очищать, ни чего за это не будет.
19:16:05 19-08-2025
Гость (10:51:00 06-08-2025) чужая карта если ей расплачиваешься считается кражей. А если... Вы бы с юристом проконсультировались перед протиранием стекла, карта является имуществом банка, эдак вы моральные страдания собственнику банка причините, слыханное ли дело картой стекло шабаркать)))
10:56:36 06-08-2025
Ну правильно, а мы будем теперь его 6 лет содержать за 3тысячи рублей кражи....
11:25:47 06-08-2025
В тюрьме ему будет хорошо, у него будет крыша над головой, горячая вода, кровать, регулярное питание. Мечта, а не жизнь.
15:03:20 06-08-2025
Гость (11:25:47 06-08-2025) В тюрьме ему будет хорошо, у него будет крыша над головой, г... Вряд ли его посадят в тюрьму за 3 тысячи. Скорее всего отправят в ИТК. Там и будет отрабатывать свое содержание.