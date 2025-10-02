НОВОСТИПроисшествия

В Рубцовске "неизвестное лицо", укравшее 26 тысяч с карты, неожиданно оказалось известным

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы

02 октября 2025, 15:44

В Алтайском крае 33-летний житель Рубцовска не удержался и похитил деньги с банковской карты 54-летней знакомой, сообщает региональное МВД.

«Женщина рассказала, что неизвестное лицо украло с ее банковской карты 26 тысяч рублей. При проведении доследственной проверки удалось выяснить, что она недавно встретилась со своим знакомым и тот попросил у нее сотовый телефон на пару дней», – сообщили в ведомстве.

Когда рубцовчанка попыталась снять деньги, банк отказал ей по причине нехватки средств. После этого женщина вспомнила, что карта привязана к номеру телефона, который находился у знакомого. Причем связаться с ним не получилось.

Полицейские задержали ранее неоднократно судимого местного жителя. Он пояснил, что перевел деньги на свою карту. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с банковского счета".

Ранее в Алтайском крае безработный мужчина нашел банковскую карту, купил продукты и сильно выпил.

Гость

16:04:55 02-10-2025

Пожелание. Вот бы такие сроки давали, тем, кто ворует миллиардами.

гость

13:48:29 04-10-2025

Пояснил он))))))))))))))))))

