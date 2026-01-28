Живая масса из миллионов крабов устроила девятидневный марафон по австралийскому острову

В джунглях красные крабы проведут первые три года своей жизни

На австралийском острове Рождества зафиксировали массовую миграцию детенышей красных крабов – миллионы особей одновременно покинули побережье и устремились вглубь острова. Как сообщает People, необычное природное явление стало важным сигналом для сохранения вида.

Молодые крабы мигрируют из моря в джунгли, спасаясь от хищников и неблагоприятных условий. По данным издания, этот путь занимает около девяти дней. За это время детеныши преодолевают сложный маршрут, после чего достигают лесных массивов.

В джунглях красные крабы проведут первые три года своей жизни. Специалисты отмечают, что столь масштабная и успешная миграция дает надежду на восстановление популяции и выживание вида, численность которого в разные годы оказывалась под угрозой.