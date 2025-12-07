"Жует барнаульское сено". В зоопарке "Лесная сказка" поселился настоящий зубр
Животное оказалось в краевой столице в рамках проекта по сохранению редких и исчезающих видов
07 декабря 2025, 08:30, ИА Амител
В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появился новый обитатель – зубр. О его прибытии сообщили в официальном Telegram-канале зверинца.
«Знакомьтесь, друзья, – товарищ зубр! Прибыл! С большим удовольствием жует барнаульское сено!» – рассказали сотрудники зоопарка, представив новосела.
Ранее директор "Лесной сказки" Сергей Писарев пояснял, что животное оказалось в столице Алтайского края в рамках проекта по сохранению редких и исчезающих видов.
Зубру уже выбрали имя – его решили назвать Мурашик.
зубр Мурашик- это так мило и по- русски 😂
поздравляю зоопарк и нас с новым питомцем! ❤️
13:21:30 07-12-2025
