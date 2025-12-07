НОВОСТИОбщество

"Жует барнаульское сено". В зоопарке "Лесная сказка" поселился настоящий зубр

Животное оказалось в краевой столице в рамках проекта по сохранению редких и исчезающих видов

07 декабря 2025, 08:30, ИА Амител

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появился новый обитатель – зубр. О его прибытии сообщили в официальном Telegram-канале зверинца.

«Знакомьтесь, друзья, – товарищ зубр! Прибыл! С большим удовольствием жует барнаульское сено!» – рассказали сотрудники зоопарка, представив новосела.

Ранее директор "Лесной сказки" Сергей Писарев пояснял, что животное оказалось в столице Алтайского края в рамках проекта по сохранению редких и исчезающих видов.

Зубру уже выбрали имя – его решили назвать Мурашик.

Элен без ребят

11:42:45 07-12-2025

зубр Мурашик- это так мило и по- русски 😂
поздравляю зоопарк и нас с новым питомцем! ❤️

Сергей Писарев

13:21:30 07-12-2025

Элен без ребят (11:42:45 07-12-2025) зубр Мурашик- это так мило и по- русски 😂поздравляю зоо... поможем Элен обрести ребят🤣

