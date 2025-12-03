В барнаульский зоопарк привезут редкого краснокнижного зубра

Переезд организован в рамках общероссийской программы по сохранению исчезающих видов

03 декабря 2025, 09:15, ИА Амител

Краснокнижный зубр / Фото: кадр из видео Telegram-канала Сергея Писарева

Барнаульский зоопарк готовится принять редкого и ценного питомца – зубра. Как сообщает директор учреждения Сергей Писарев, животное уже находится в пути из ростовского зоопарка и в ближайшее время прибудет в столицу Алтайского края.

Переезд крупного копытного организован не случайно – он стал возможен благодаря участию в программах Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР). Эти программы специально созданы для сохранения, размножения и поддержания генетического разнообразия редких и исчезающих видов животных на территории страны.

Для животного уже построили вольер площадью один гектар, который позволяет создать условия, максимально приближенные к естественной среде обитания.

Зубр – единственный в мире вид диких быков, сохранившийся до наших дней в Европе, и он занесен в Красную книгу России. Его прибытие станет значимым событием не только для зоопарка, но и для всех любителей природы в регионе.

