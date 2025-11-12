Новый обитатель. Краснокнижный зубр поселится в барнаульском зоопарке

Для него построят специальный вольер площадью один гектар

12 ноября 2025, 21:03, ИА Амител

В барнаульском зоопарке появится зубр / Фото: "Лесная сказка"

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" готовится к пополнению – в учреждении появится зубр, занесенный в Красную книгу. Животное передадут из Ростовского зоопарка в рамках сотрудничества между членами Союза зоопарков и аквариумов России "СОЗАР".

Для нового обитателя построят специальный вольер площадью один гектар, что позволит создать условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. Финансовую поддержку проекту оказывает фонд "Есть решение", учрежденный депутатом АКЗС Максимом Банных.

На средства фонда закупят почти восемь тонн металлических труб для сооружения прочного ограждения по периметру территории.

«Барнаульский зоопарк благодарит депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Максима Анатольевича Банных за поддержку животного мира планеты и активное участие в сохранении природного многообразия и за оказанную помощь для строительства

вольера для краснокнижного зубра», – отметил директор зоопарка Сергей Писарев.

Новый вольер станет не только комфортным домом для краснокнижного животного, но и интересным объектом для посетителей, которые смогут наблюдать за зубром в условиях, приближенных к дикой природе.

Ранее в барнаульский зоопарк завезли зайца. Сейчас животное живет в одном вольере с кроликом.