Барнаульский зоопарк показал любознательного трехнедельного лосенка. Милые фото и видео

Малышка Лола продолжает знакомиться с окружающим миром

09 июля 2025, 08:25, ИА Амител

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" в своем Telegram-канале опубликовал фотографии и видео, на которых запечатлена трехнедельная лосиха Лола. Вместе с мамой она щиплет траву и пьет воду.

Фото: Telegram-канал барнаульского зоопарка

"Майка – прекрасная мама! Зевс старается быть хорошим отцом, но приходится держаться от жены и дочки подальше – еще не убедил Майку в чистоте своих чувств", – прокомментировали в зоопарке.

Отметим, что пополнение в "Лесной сказке" произошло 17 июня. Тогда в зверинце рассказали, что у лосей Майки и Зевса впервые родился детеныш.

"Майка прекрасно справляется с новой ролью: она проявляет себя как очень заботливая, внимательная и "молочная" мама", – отметили в пресс-службе парка.

