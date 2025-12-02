Звезда "Дома-2" шантажировала женатого мужчину выдуманным ребенком

Девушка сообщила мужчине, что у нее на руках маленький ребенок, который требует лечения и помощи

02 декабря 2025, 17:05, ИА Амител

Яна Макарова / Фото: социальные сети

Бывшая звезда "Дома-2" и экс-любимая рэпера Гуфа отправится в тюрьму за мошенничество. Она использовала ложные сведения о ребенке, чтобы вымогать деньги у состоящего в браке любовника, сообщает Telegram-канал "112".

Яна Макарова, имевшая отношения с женатым человеком, прибегла к мошеннической схеме. Она требовала от него финансовой поддержки на содержание придуманного ею же младенца. Для усиления эффекта и гарантии получения средств девушка имитировала тяжелое состояние здоровья "ребенка", предоставляя снимки из реанимационного отделения. В результате доверчивый мужчина передал ей в общей сложности 23 миллиона рублей.

Однако со временем у мужчины возникли подозрения, и он обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить деятельность Яны. В октябре 2024 года мошенницу задержали в момент получения очередной суммы, предназначенной на "лечение" вымышленного ребенка. Недавно суд вынес ей приговор – пять лет тюремного заключения. Отбывать наказание ей предстоит лишь в 2035 году, когда ее настоящему ребенку исполнится 14 лет, у нее есть дочь от первого брака.