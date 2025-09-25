В Барнауле сердобольный юноша деньгами помогал мошеннице выбираться из тяжелой ситуации

В какой-то момент собеседница просто перестала выходить на связь

25 сентября 2025, 10:00, ИА Амител

Парень / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 20-летний житель Барнаула в одном из мессенджеров познакомился с девушкой и лишился крупной суммы денег, сообщает региональное МВД.

«Незнакомка написала, что находится в тяжелой жизненной ситуации по причине долгов, и попросила занять ей денег. Сердобольный юноша согласился и перевел ей 93 тысячи рублей, после чего его собеседница перестала выходить на связь», – рассказали в ведомстве.

Ранее житель Бийска влюбился в мошенника в соцсетях, приняв за девушку, и снабжал его деньгами.