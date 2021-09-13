Алтай впереди. Как в Барнауле прошли всероссийские соревнования по гребле

В целом, по итогам трёх дней соревнований, в командном зачёте победу одержали спортсмены из Алтайского края. На втором месте – Свердловская область, на третьем – Башкирия. Наши гребцы стали лучшими в восьми главных финалах, в которых спортсмену Александру Сухому удалось стать первым трижды, а Сергею Сивкову – дважды.
Как проходили старты, смотрите в нашей галерее.
Справка: Благодаря поддержке регионального правительства и средствам федерального и регионального бюджетов, на гребном канале за несколько последних лет реализован целый ряд инфраструктурных проектов. Сооружён обводной канал (обязательное условие для проведения соревнований международного уровня), построен мост, укреплён берег, оборудованы автомобильные парковки, отремонтировано дорожное полотно на подъезде к базе. А на противоположном берегу канала построены трибуны вместимостью до трёх тысяч зрителей. Внимание правительства региона к реконструкции базы на гребном канале позволило на высоком уровне провести в мае II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле – одни из самых значительных спортивных состязаний, включённых в план международных спортивных мероприятий России в 2021 году.
Комментарии
Бессмысленная трата времени, на бессмысленную трату сил.