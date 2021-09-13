Алтай впереди. Как в Барнауле прошли всероссийские соревнования по гребле



С 10 по 12 сентября барнаульский гребной канал принимал участников всероссийского старта байдарочников и каноистов памяти заслуженного мастера спорта СССР Константина Костенко. Более 150 юношей и девушек двух возрастных групп (до 15 и до 17 лет) соревновались на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. В гонках участвовали спортсмены Омской, Челябинской, Свердловской областей, Краснодарского, Приморского, Хабаровского, Алтайского краёв и Республики Башкортостан.

Помимо основных медалей, среди гребцов разыграли специальный приз. Его удостоились победители на дистанции 10 тысяч метров в байдарке-одиночке. Именно в этой дисциплине специализировался чемпион мира Константин Петрович Костенко, инициатор создания гребного канала в Барнауле, чьё имя сейчас носит краевая спортивная школа по гребле на байдарках и каноэ. За первое место на этой дистанции победитель получил 50 тысяч рублей, за второе – 30 тысяч, за третье – 20 тысяч.





Главный спецприз завоевал Павел Кукскаузен из Омской области, второе место занял Андрей Ильин из Свердловской области, а бронзу взял алтайский спортсмен Владлен Ушаков.



В целом, по итогам трёх дней соревнований, в командном зачёте победу одержали спортсмены из Алтайского края. На втором месте – Свердловская область, на третьем – Башкирия. Наши гребцы стали лучшими в восьми главных финалах, в которых спортсмену Александру Сухому удалось стать первым трижды, а Сергею Сивкову – дважды.



Как проходили старты, смотрите в нашей галерее.



Справка: Благодаря поддержке регионального правительства и средствам федерального и регионального бюджетов, на гребном канале за несколько последних лет реализован целый ряд инфраструктурных проектов. Сооружён обводной канал (обязательное условие для проведения соревнований международного уровня), построен мост, укреплён берег, оборудованы автомобильные парковки, отремонтировано дорожное полотно на подъезде к базе. А на противоположном берегу канала построены трибуны вместимостью до трёх тысяч зрителей. Внимание правительства региона к реконструкции базы на гребном канале позволило на высоком уровне провести в мае II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле – одни из самых значительных спортивных состязаний, включённых в план международных спортивных мероприятий России в 2021 году.

