Почему растут цены на квартиры, стоит ли ждать, что квадратный метр подешевеет и какая недвижимость сейчас популярна у жителей Барнаула — об этом и многом другом в «Переговорке» на amic.ru рассказала Ксения Белоусова — директор группы компаний «Алгоритм». А ещё поговорили о том, как строительные фирмы выживают в условиях кризиса, в какую сторону перспективнее развиваться Барнаулу и кто может воспользоваться ипотекой под 1%.

Кто в «Переговорке»



Ксения Белоусова — директор группы компаний «Алгоритм».

В 2004 году окончила Алтайскую академию экономики и права, специальность — «юриспруденция». В 2016 году окончила Алтайский государственный университет, специальность — «экономика». Кандидат юридических наук.

В 2014 году пришла в компанию «Алгоритм» на должность заместителя директора по правовым вопросам и была назначена директором.



Компания «Алгоритм» — один из крупнейших застройщиков на рынке Барнаула. За добросовестную работу имеет награды: почётный диплом победителя Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России — 2017», диплом фонда РМГК «За вклад в развитие механизмов общественного контроля в долевом строительстве» (2018-2019), почётную грамоту комитета по транспорту и строительству Государственной Думы РФ, золотые знаки «Надёжный застройщик России» (2016, 2017, 2018, 2019, 2020).

01:31 О ситуации на рынке недвижимости в Алтайском крае и о том, почему растёт цена квадратного метра. Ксения Белоусова также рассказала, как проектное финансирование, которое раньше ругали, сейчас помогает застройщикам удержаться на плаву.

04:41 135 тысяч рублей за квадратный метр — такой исторический максимум зафиксировали весной этого года в Алтайском крае. Ксения Белоусова рассказывает, что до середины мая на рынке недвижимости спрос был повышенный. А потом продажи встали. Частичная мобилизация ситуацию усугубила. И только вот сейчас рынок начал немного оживать.

Новости

Недвижимость План — провал. Застройщики Барнаула могут снизить цены на квартиры, но перестанут строить новые дома

06:20 Какие квартиры сейчас пользуются спросом в Барнауле, по какой цене и стоит ли ждать, что стоимость квадратного метра подешевеет.

08:19 О строительных материалах, их доступности и ценах. А также о том, как ситуация в этой отрасли влияет на работу застройщиков.

10:42 Ксения Белоусова рассказывает о перспективах развития Барнаула. О застройке в зоне аэропорта и точечном строительстве в центре города. А также о том, что можно сделать, чтобы у Барнаула появились площадки под строительство.

Новости

Недвижимость Земельный парадокс. В Барнауле нашли тысячи гектаров под высотки, но участки недоступны для застройщиков

12:26 Об импортозамещении: ощущается ли дефицит импортной продукции и как «Алгоритм» с этим справляется.

13:43 Насколько востребована сейчас коммерческая недвижимость?

14:20 Каковы перспективы развития компании в резко меняющихся условиях. «И в такое непростое время мы строим долгосрочные планы и никого никогда не подводили», — подчёркивает Ксения Белоусова.

15:51 А как будут выживать компании, если рынок совсем встанет?

Новости

Бизнес Застройщики региона рассказали, кого коснётся дефицит сложных лифтов

17:07 Ипотека под 1% — это не сказка? И кто может получить кредит на жильё на таких условиях?



18:47 О том, как Ксения Белоусова стала автором телеграм-канала «Территория девелопера».

20:11 Как хрупкой женщине удаётся руководить сложным «мужским» бизнесом.