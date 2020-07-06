Предстоящая ночь с 6 на 7 июля по-настоящему волшебная, поэтичная, полная чудес и загадок. Ночь накануне одного из самых ярких славянских праздников Ивана Купала. Славяне в эту ночь не ложились спать. После захода солнца в водоемы пускали венки, купались обнаженными, а потом собирались у костра Купальца, где начинался веселый праздник.

А мы сегодня расскажем о самом таинственном — о гаданиях в Купальскую ночь. Народные поверья гласят, что в эту волшебную ночь деревья переходят с места на место, травы приобретают чудодейственную целительную силу. А еще в эту ночь цветет папоротник и тот, кто найдет его цветок, сможет открыть все клады земные и сможет понимать язык животных, птиц, рыб и растений. Но даже если вы не найдете этот волшебный цветок, все равно сумеете приоткрыть завесу своего будущего.

1 Гадание по костру После захода солнца в ночь Ивана Купала разводят большой костер, через который надо перепрыгнуть. Если пламя вас не коснется это хороший знак: девушки вскоре выйдут замуж, а парням он предвещает удачу в делах и любви.



Если через костер прыгает пара и влюбленные не расцепят рук значит судьба им быть вместе и брак их будет счастливым.



После того, как через костер прыгнули все желающие, можно приступать к следующему гаданию. Девушки вместе бросают в костер купальский венок. Если какой-то венок на лету поймает парень, то он и станет суженым девушки. Среди упавших в костер венков подмечают: чей первый догорит, та первой и выйдет замуж.



Примечание: на всякий случай напоминаем, что сейчас в Алтайском крае пожароопасный сезон. И на разожженный костер могут явиться "женихи" из МЧС. Но вряд ли "невест" обрадуют штрафы.

2 Гадание по венку На желание: вечером перед заходом солнца девушки плетут венки из цветов. А во время заката опускают венок в воду, загадав желание. Если венок поплыл желание сбудется. Если утонул или его вновь прибило к вашему берегу нет.



На любовь: девушка опускает свой венок в воду и загадывает имя суженого. Если венок сразу тонет, значит любовь ее несчастливая и свадьба не состоится: возлюбленный или обманет или изменит.



Если венок в воде расплетется значит, свадьбы в этом году не будет. То же самое, если венок прибивался обратно к этому же берегу.



А если венок уплыл далеко значит пора готовиться к свадьбе.



Если парень и девушка вместе опускают свои венки в воду и они плывут рядом, значит, в этом году пара поженится и идти по жизни будет рука об руку.

3 Гадание по кругам на воде Можно гадать как в открытом водоеме, так и в емкости, в которую налить воду. На закате солнца наклонившись к воде нужно шепотом сказать свое желание и бросить небольшой камушек. Если число кругов на воде четное желание сбудется, если нечетное нет.

4 Гадание по цветам Гадания на растениях самые распространенные в Купальскую ночь. Не стало исключением и это. Днем накануне Ивана Купалы девушки собирают разные полевые травы и растения. Вечером, собрав вместе свои букеты, девушки садятся в круг. Одна из гадающих садится спиной ко всем, а другая выбирает цветок и спрашивает, кому он достанется. Сидящая спиной девушка должна назвать имя присутствующих. По тому, какой цветок "попался", судят об отношении к себе задуманного парня: Боярышник — есть надежда на любовь.

Василек — в тебя влюбятся.

Вьюнок — он тебя никогда не полюбит.

Белая гвоздика — грусть.

Желтая гвоздика — пренебрежение.

Красная гвоздика — страстная любовь.

Колокольчик — не верь ему, обманет.

Лютик — на свидании все прояснится.

Маргаритка — застенчивая любовь.

Незабудка — боится тебя потерять.

Ноготки — вы расстанетесь. Ромашка — он не верит в твою любовь

5 На здоровье С помощью купальских гаданий можно узнать, кто в вашей семье в этом году будет самым здоровым, а кто — самым болезненным. Для этого нужно собрать "букет" из "медвежьего ушка" (толокнянки). При этом количество травинок должно соответствовать количеству членов семьи. Более того — каждой травинке нужно дать "имя" своего близкого. Затем нужно наблюдать, какая травинка завянет раньше других. Тому человеку и предстоит болеть часто. Чья травинка дольше всех сохранится в свежем виде, тот и будет самым здоровым.

6 Гадание на корнях растений С помощью этого гадания можно определить, какой у девушки будет суженый. Для этого нужно одеться в белое, выйти босой со свечам в сад или на поляну и вытянуть обязательно левой рукой из земли первое попавшееся растение вместе с корнем.



Если корень длинный, то суженый будет стройным и высоким. Если короткий то жених будет невысоким и крепким.

Если корень искривлен характер суженого будет скрытный, неискренний. Если ровный да гладкий человек попадется прямодушный и порядочный. Если корень твердый и не гнется, то будущий муж будет упрямым. Если мягкий уступчивый и нерешительный.

Если корень будет облеплен землей, то муж будет богатым.