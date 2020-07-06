Предстоящая ночь с 6 на 7 июля по-настоящему волшебная, поэтичная, полная чудес и загадок. Ночь накануне одного из самых ярких славянских праздников Ивана Купала. Славяне в эту ночь не ложились спать. После захода солнца в водоемы пускали венки, купались обнаженными, а потом собирались у костра Купальца, где начинался веселый праздник.
А мы сегодня расскажем о самом таинственном — о гаданиях в Купальскую ночь. Народные поверья гласят, что в эту волшебную ночь деревья переходят с места на место, травы приобретают чудодейственную целительную силу. А еще в эту ночь цветет папоротник и тот, кто найдет его цветок, сможет открыть все клады земные и сможет понимать язык животных, птиц, рыб и растений. Но даже если вы не найдете этот волшебный цветок, все равно сумеете приоткрыть завесу своего будущего.
Если через костер прыгает пара и влюбленные не расцепят рук значит судьба им быть вместе и брак их будет счастливым.
После того, как через костер прыгнули все желающие, можно приступать к следующему гаданию. Девушки вместе бросают в костер купальский венок. Если какой-то венок на лету поймает парень, то он и станет суженым девушки. Среди упавших в костер венков подмечают: чей первый догорит, та первой и выйдет замуж.
Примечание: на всякий случай напоминаем, что сейчас в Алтайском крае пожароопасный сезон. И на разожженный костер могут явиться "женихи" из МЧС. Но вряд ли "невест" обрадуют штрафы.
На любовь: девушка опускает свой венок в воду и загадывает имя суженого. Если венок сразу тонет, значит любовь ее несчастливая и свадьба не состоится: возлюбленный или обманет или изменит.
Если венок в воде расплетется значит, свадьбы в этом году не будет. То же самое, если венок прибивался обратно к этому же берегу.
А если венок уплыл далеко значит пора готовиться к свадьбе.
Если парень и девушка вместе опускают свои венки в воду и они плывут рядом, значит, в этом году пара поженится и идти по жизни будет рука об руку.
Василек — в тебя влюбятся.
Вьюнок — он тебя никогда не полюбит.
Белая гвоздика — грусть.
Желтая гвоздика — пренебрежение.
Красная гвоздика — страстная любовь.
Колокольчик — не верь ему, обманет.
Лютик — на свидании все прояснится.
Маргаритка — застенчивая любовь.
Незабудка — боится тебя потерять.
Ноготки — вы расстанетесь. Ромашка — он не верит в твою любовь
Если корень длинный, то суженый будет стройным и высоким. Если короткий то жених будет невысоким и крепким.
Если корень искривлен характер суженого будет скрытный, неискренний. Если ровный да гладкий человек попадется прямодушный и порядочный. Если корень твердый и не гнется, то будущий муж будет упрямым. Если мягкий уступчивый и нерешительный.
Если корень будет облеплен землей, то муж будет богатым.
Комментарии
равноденствие, парад планет, затмения, високосный год - многовато событий для одного лета.
пандемию уже надуло, что еще надо ждать в этом щедром году?