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Семь волшебных гаданий и обрядов в ночь на Ивана Купала

, ИА "Амител"
Народные поверья гласят, что в эту волшебную ночь можно узнать свое будущее

Предстоящая ночь с 6 на 7 июля по-настоящему волшебная, поэтичная, полная чудес и загадок. Ночь накануне одного из самых ярких славянских праздников Ивана Купала. Славяне в эту ночь не ложились спать. После захода солнца в водоемы пускали венки, купались обнаженными, а потом собирались у костра Купальца, где начинался веселый праздник. 

А мы сегодня расскажем о самом таинственном — о гаданиях в Купальскую ночь. Народные поверья гласят, что в эту волшебную ночь деревья переходят с места на место, травы приобретают чудодейственную целительную силу. А еще в эту ночь цветет папоротник и тот, кто найдет его цветок, сможет открыть все клады земные и сможет понимать язык животных, птиц, рыб и растений. Но даже если вы не найдете этот волшебный цветок, все равно сумеете приоткрыть завесу своего будущего.

1
Гадание по костру
После захода солнца в ночь Ивана Купала разводят большой костер, через который надо перепрыгнуть. Если пламя вас не коснется это хороший знак: девушки вскоре выйдут замуж, а парням он предвещает удачу в делах и любви.

Если через костер прыгает пара и влюбленные не расцепят рук значит судьба им быть вместе и брак их будет счастливым.

После того, как через костер прыгнули все желающие, можно приступать к следующему гаданию. Девушки вместе бросают в костер купальский венок. Если какой-то венок на лету поймает парень, то он и станет суженым девушки. Среди упавших в костер венков подмечают: чей первый догорит, та первой и выйдет замуж.

Примечание: на всякий случай напоминаем, что сейчас в Алтайском крае пожароопасный сезон. И на разожженный костер могут явиться "женихи" из МЧС. Но вряд ли "невест" обрадуют штрафы.
2
Гадание по венку
На желание: вечером перед заходом солнца девушки плетут венки из цветов. А во время заката опускают венок в воду, загадав желание. Если венок поплыл желание сбудется. Если утонул или его вновь прибило к вашему берегу нет.

На любовь: девушка опускает свой венок в воду и загадывает имя суженого. Если венок сразу тонет, значит любовь ее несчастливая и свадьба не состоится: возлюбленный или обманет или изменит.

Если венок в воде расплетется значит, свадьбы в этом году не будет. То же самое, если венок прибивался обратно к этому же берегу.

А если венок уплыл далеко значит пора готовиться к свадьбе.

Если парень и девушка вместе опускают свои венки в воду и они плывут рядом, значит, в этом году пара поженится и идти по жизни будет рука об руку.
3
Гадание по кругам на воде
Можно гадать как в открытом водоеме, так и в емкости, в которую налить воду. На закате солнца наклонившись к воде нужно шепотом сказать свое желание и бросить небольшой камушек. Если число кругов на воде четное желание сбудется, если нечетное нет.
4
Гадание по цветам
Гадания на растениях самые распространенные в Купальскую ночь. Не стало исключением и это. Днем накануне Ивана Купалы девушки собирают разные полевые травы и растения. Вечером, собрав вместе свои букеты, девушки садятся в круг. Одна из гадающих садится спиной ко всем, а другая выбирает цветок и спрашивает, кому он достанется. Сидящая спиной девушка должна назвать имя присутствующих. По тому, какой цветок "попался", судят об отношении к себе задуманного парня:
Боярышник — есть надежда на любовь.
Василек — в тебя влюбятся.
Вьюнок — он тебя никогда не полюбит.
Белая гвоздика — грусть.
Желтая гвоздика — пренебрежение.
Красная гвоздика — страстная любовь.
Колокольчик — не верь ему, обманет.
Лютик — на свидании все прояснится.
Маргаритка — застенчивая любовь.
Незабудка — боится тебя потерять.
Ноготки — вы расстанетесь. Ромашка  — он не верит в твою любовь
5
На здоровье
С помощью купальских гаданий можно узнать, кто в вашей семье в этом году будет самым здоровым, а кто — самым болезненным. Для этого нужно собрать "букет" из "медвежьего ушка" (толокнянки). При этом количество травинок должно соответствовать количеству членов семьи. Более того — каждой травинке нужно дать "имя" своего близкого. Затем нужно наблюдать, какая травинка завянет раньше других. Тому человеку и предстоит болеть часто. Чья травинка дольше всех сохранится в свежем виде, тот  и будет самым здоровым.
6
Гадание на корнях растений
С помощью этого гадания можно определить, какой у девушки будет суженый. Для этого нужно одеться в белое, выйти босой со свечам в сад или на поляну и вытянуть обязательно левой рукой из земли первое попавшееся растение вместе с корнем.

Если корень длинный, то суженый будет стройным и высоким. Если короткий то жених будет невысоким и крепким.
Если корень искривлен характер суженого будет скрытный, неискренний. Если ровный да гладкий человек попадется прямодушный и порядочный. Если корень твердый и не гнется, то будущий муж будет упрямым. Если мягкий уступчивый и нерешительный.
Если корень будет облеплен землей, то муж будет богатым.
7
Гадание на сон
Если вы понимаете, что всю ночь не спать не для вас, не расстраивайтесь. Для сонь существует еще одно гадание. Нужно положить под подушку букет из купальских трав, собранных днем накануне праздника. И он покажет вам вашу судьбу и вашего суженого. При этом чем разнообразнее цветы в букете, тем правдивее будет сон. На Руси самыми волшебными считали букеты, которые состояли из 12, 24 или 40 видов растений.
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.07.2020 15:38
- гость -

равноденствие, парад планет, затмения, високосный год - многовато событий для одного лета.
пандемию уже надуло, что еще надо ждать в этом щедром году?

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