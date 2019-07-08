А кто такие эти Петр и Феврония?

В христианстве более 800 лет живет легенда о верной любви супругов из города Мурома Петра и Февронии. Согласно ей, в 1203 году князь Пётр взошёл на Муромский престол. Был он очень болен и никто не мог его излечить. Однажды во сне князь увидел, что исцелить его сможет только дочь бортника по имени Феврония, крестьянка из деревни Ласковая. Князь нашел девушку и попросил помощи. Феврония взяла с князя слово, что тот женится на ней и вылечила его. Но тот счел, что простолюдинка не может стать его женой и нарушил обещание. Вскоре болезнь вернулась и князь вновь обратился к Февронии, повинившись перед ней. Девушка вылечила Петра и стала его женой. Браку князя с крестьянкой возмутились бояре. Тогда Петр ушел из дворца вместе со своей женой. Они стали жить как простые люди. А в это время в Муроме возникла смута. Вскоре люди пришли звать князя обратно. Супруги вернулись и правили городом смиренно и справедливо.

В старости они приняли монашеский постриг. Жили они в разных монастырях, но завещали похоронить их в одном гробу. Умерли они в один день и час 25 июня ( или 8 июля по новому стилю) 1228 года. Церковные служители отказывались супругов хоронить в одном гробу. Но каждое утро их тела оказывались лежащими вместе. Так и похоронили святых супругов вместе в храме Святой Троицы при Свято-Троицком монастыре города Мурома.

Через 300 лет после смерти Петра и Февронии Русская православная церковь причислила их к лику святых. Мощи святых Петра и Февронии покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.